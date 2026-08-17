PROPAST AMERIKE U RATU SA IRANOM SVE PROMENILA: Zašto SAD sada prave svoju verziju čuvenog ruskog sistema S-300

PENTAGON navodno razmatra razvijanje mobilnih radara nove generacije za protivvazdušnu odbranu (PVO), zasnovane na rešenjima koja koriste ruski sistemi S-300 i S-400.

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Sjedinjene Države se okreću ruskoj tehnologiji protivvazdušne odbrane dok razvijaju novu generaciju mobilnih radara, nakon gubitaka koje su pretrpele tokom rata sa Iranom. Prema navodima tog specijalizovanog časopisa, novi radari sistema THAAD trebalo bi da dobiju funkciju mobilne senzorske platforme, sličnu onoj koja je od samog početka ugrađena u ruske sisteme S-300 i S-400, prenosi RT.

Prema izveštaju objavljenom ranije ove nedelje, Korpus garde islamske revolucije (IRGC) uništio je više od tri milijarde dolara vrednih američkih radara PVO tokom prve nedelje rata protiv Irana, koji su krajem februara pokrenuli Izrael i SAD.

Među uništenim sistemima, kako se navodi, bili su i jeftiniji radari poput AN/TPS-59, čija se vrednost procenjuje na oko 70 miliona dolara, kao i radar AN/FPS-132 i dva mobilna radara AN/TPY-2 X-band sistema THAAD za presretanje balističkih raketa. Svaki od poslednja dva radara vredi više od milijardu dolara.

PROMENA KONCEPTA SAMOSTALNE BATERIJE PVO

Uništavanje ovih radara predstavljalo je veliki udarac sposobnosti američkih snaga i njihovih saveznika da održe situacionu svest o dešavanjima na bojištu, navodi vojni časopis Military Watch. Prema izveštaju, ovakav pristup bi potencijalno mogao da označi odstupanje od tradicionalnog zapadnog koncepta samostalne baterije PVO.

Umesto toga, radari bi funkcionisali kao čvorovi u širim mrežama: mobilni senzor bi otkrivao cilj, prosleđivao podatke udaljenim lanserima, dok bi sam ostajao fizički odvojen od sistema za presretanje.

Taj koncept je, kako se navodi, u skladu sa ruskom umreženom arhitekturom protivvazdušne odbrane, ali i sa američkim sistemom IBCS (Integrated Air and Missile Defense Battle Command System), koji je projektovan tako da povezuje različite senzore i oružane sisteme.

Uništavanje radara primoralo je SAD i Izrael da se u većoj meri oslone na senzore bazirane na ratnim brodovima, kao i na jedan radar AN/TPY-2 koji je stacioniran u Turskoj.

Ranije ovog meseca, mediji su objavili da su iranski udari naneli do 13 milijardi dolara štete američkoj vojnoj opremi i objektima na Bliskom istoku.

Od početka američko-izraelskog rata protiv Irana, Teheran je, prema ovim navodima, izveo više od 2.000 vazdušnih, raketnih i napada dronovima, pri čemu je oštećeno najmanje 20 objekata u osam zemalja koje koristi američka vojska.

Iran je takođe oštetio ili uništio više od 42 američka vojna aviona, od kojih je nekoliko uništeno dok su se nalazili parkirani u vojnim bazama.

(sputnikportal.rs)

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