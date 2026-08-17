Svet

VEĆINA PROTERANIH SU UKRAJINCI: Broj deportacija iz Poljske je povećan za 30%

Novosti online

17. 08. 2026. u 19:52

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POLjSKA je deportovala 6.000 stranaca u prvoj polovini 2026. godine.

ВЕЋИНА ПРОТЕРАНИХ СУ УКРАЈИНЦИ: Број депортација из Пољске је повећан за 30%

Foto: Daniren/Alamy/Profimedia

To je skoro 30% više nego u istom periodu prošle godine.

Poljsko Ministarstvo unutrašnjih poslova je ovo objavilo na društvenoj mreži X.

Ministarstvo je napomenulo da ukrajinski državljani čine najveću grupu deportovanih lica. Ministarstvo unutrašnjih poslova je to objasnilo time da su Ukrajinci najveća grupa stranaca koji borave u zemlji.

Građani Gruzije, Belorusije, Moldavije i Kolumbije takođe se proteruju iz Poljske.

Poređenja radi, 2023. godine vlasti zemlje su deportovale 3.000 ljudi, a 2025. godine već 10.000.

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