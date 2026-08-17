VATRENA STIHIJA U BiH: Vatra bukti kod Bihaća i kod Bosanskog Grahova
U BOSNI i Hercegovini danas je u toku gašenje dva požara kod Bihaća, na planini Grmeč i na planini Plješevica, kao i jednog požara u blizini Bosanskog Grahova, saopštile su danas federalne vlasti.
Požar na planini Grmeč, koji je zahvatio šumsko rastinje i druge površine, aktivan je peti dan, dok nadležne službe i angažovane ekipe nastoje da vatrenu stihiju stave pod kontrolu, prenosi RTRS.
U gašenju požara uključili su se i članovi Kluba ekstremnih sportova "Crni Vrh", koji su se, nakon apela "Šumarstva", organizovali i izašli na teren zajedno s članovima Lovačkog društva "Srndać".
U gašenju požara na planini Plješevica kod Bihaća od popodneva učestvuje i helikopter Oružanih snaga BiH, saopšteno je iz Ministarstva odbrane u Savetu ministara.
Kako je saopšteno, gašenje požara na Plješevici, u neposrednoj blizi granice BiH i Hrvatske, otežano je zbog nepristupačnog područja, na kome se sumnja da ima zaostalih mina.
Helikopter Oružanih snaga BiH, koji je upućen iz Banjaluke, danas je gasio požar i u reonu Bosanskog Grahova.
(Tanjug)
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