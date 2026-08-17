"IZVINITE, MOŽDA SAM PREKRŠIO ZAKON" Andrej Babiš brao cveće na zaštićenom području, pa ponudio da plati ako je potrebno

ČEŠKI premijer Andrej Babiš izvinio se zbog toga što je brao cveće na zaštićenom području na planini Lisa hora na istoku Češke, navodeći da će platiti kaznu ukoliko bude potrebno.

Foto: Printskrin Fejsbuk/Andrej Babiš

Babiš je u video-snimku objavljenom na Fejsbuku rekao da je ubrao cveće prisećajući se preminulog kolege iz svog pokreta ANO, sa kojim se ranije penjao na tu planinu, prenosi briselski portal Politiko.

- Možda sam prekršio neki zakon, zbog čega se izvinjavam i svakako ću platiti kaznu ako bude potrebno - rekao je Babiš.

Na snimku sa subotnjeg izleta, objavljenom na njegovoj Fejsbuk stranici, vidi se kako se penje sa malim buketom cveća, koje je potom položio kod spomenika na vrhu planine.

Babiš je na vrhu, na nadmorskoj visini od 1.324 metra, bio sa dvojicom ministara, članovima i pristalicama pokreta ANO.

Stručnjak za zaštitu životne sredine koji radi za organizaciju pod nadzorom češkog Ministarstva životne sredine rekao je za češki portal iDNES da je Babiš ubrao dve potpuno uobičajene vrste biljaka - uskolisnu vrbolistku i Fuksovu grbicu, zbog čega verovatno neće biti kažnjen.

- To su potpuno uobičajene biljke. Nema nikakvog problema, čak ni u nacionalnom parku - rekao je stručnjak, čije ime portal nije objavio.

Lisa hora je najviši vrh Moravsko-šleskih Beskida, planinskog lanca na severoistoku Češke, uz granicu sa Slovačkom i Poljskom.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: PUSTOŠ POSLE POPLAVA U ČEŠKOJ: Prijavljeni prvi smrtni slučajevi