VOLE ODMOR: Nove muke evropskih političara

ODLAZAK na odmor tokom ozbiljne krize mogao bi ozbiljno da naruši ugled evropskih političara, posebno ako već imaju problema sa popularnošću.

Foto: Monasse Thierry/ANDBZ/ABACA/Abaca Press/Profimedia

O tome piše Politiko.

Politiko piše da se geopolitičke krize i prirodne katastrofe često dešavaju leti, kada su evropski lideri na odmoru. Kao primer, list navodi odmor španskog premijera usred migrantske krize u Seuti.

Politiko takođe skreće pažnju na bekstvo predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen na selo usred migrantske krize između Španije i Italije.