Svet

VOLE ODMOR: Nove muke evropskih političara

Novosti online

17. 08. 2026. u 20:31

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ODLAZAK na odmor tokom ozbiljne krize mogao bi ozbiljno da naruši ugled evropskih političara, posebno ako već imaju problema sa popularnošću.

ВОЛЕ ОДМОР: Нове муке европских политичара

Foto: Monasse Thierry/ANDBZ/ABACA/Abaca Press/Profimedia

O tome piše Politiko.

Politiko piše da se geopolitičke krize i prirodne katastrofe često dešavaju leti, kada su evropski lideri na odmoru. Kao primer, list navodi odmor španskog premijera usred migrantske krize u Seuti.

Politiko takođe skreće pažnju na bekstvo predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen na selo usred migrantske krize između Španije i Italije.

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