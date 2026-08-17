IRAN ŽESTOKO ODGOVORIO TRAMPU: "Laž, nema tajnih pregovora sa Amerikancima"
IRANSKA Revolucionarna garda (IRGC) demantovala je danas tvrdnju američkog predsednika Donalda Trampa da su SAD uspostavile direktan tajni kanal za komunikaciju sa tom iranskom vojnom organizacijom.
Portparol IRGC rekao je za poluzvaničnu iransku agenciju Tasnim da trenutno nema tajnih pregovora između SAD i Iranske revolucionarne garde.
Portparol Revolucionarne garde rekao je da je Trampova tvrdnja "laž" i "ništa više od fantazija proisteklih iz zabluda i noćnih mora izazvanih porazom i očajem u ratu".
On je takođe rekao da diplomatija nije u nadležnosti IRGC i, pozivajući se na stavove zvaničnika iranskog Ministarstva spoljnih poslova, naveo da trenutno nema pregovora sa SAD ni na tom nivou.
- Koliko nam je poznato, a na osnovu izjava zvaničnika Ministarstva spoljnih poslova, trenutno nema razgovora sa Amerikancima čak ni na tom nivou, s obzirom na prekršena obećanja Vašingtona i njegovu dugu istoriju višestrukog kršenja svojih obaveza - naveo je portparol IRGC-a.
Tramp je ranije danas za Foks njuz rekao da je njegova administracija uspostavila direktan kanal komunikacije sa IRGC.
On je dodao da "ne žuri" da postigne dogovor, iako je danas istekao rok od 60 dana predviđen za mirovne pregovore, bez konkretnih planova za okončanje rata.
(Tanjug)
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