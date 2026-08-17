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DNEVNI HOROSKOP ZA UTORAK, 18. AVGUST: Ovna muče finansijski problemi, Lava porodični odnosi, Škorpija uvodi zdravije navike

Марина Јунгић Милошевић, астролог
Marina Jungić Milošević, astrolog

17. 08. 2026. u 20:00

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SAZNAJTE šta vas u utorak, 18. avgusta, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

ДНЕВНИ ХОРОСКОП ЗА УТОРАК, 18. АВГУСТ: Овна муче финансијски проблеми, Лава породични односи, Шкорпија уводи здравије навике

Foto: Deposit/ NewAfrica

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (21. 3 - 20. 4)

S Mesecom u kući novca mogući su finansijski i problemi sa podelom imovine, dobijanjem kredita, alimentacije. Napet aspekt sa Hironom u kući novca donosi i probleme sa nekretninama ili u privatnom biznisu.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Mesec u kući partnerskih odnosa i braka donosi probleme u odnosu sa partnerom, ljubavnim ili poslovnim. Opozicija sa Hironom, simbolom slabe tačke, u vašem znaku može vam doneti stare zdravstvene tegobe. Potreban vam je odmor.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Sa Mesecom u kući posla i zdravlja fokusirani ste na radne obaveze i zadatke, bolju organizaciju rada ili uvođenje zdravijih navika. Pozicija Hirona, simbola vaše slabe tačke, u kući podsvesti čini vas sklonim introspekciji.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Vaš vladalac Mesec u kući kreativnosti pravi trigon sa Marsm u vašem znaku donoseći vam uspeh u privatnom biznisu, javnoj delatnosti, sportu. Mogućnost da poznanstvo sa zemljanim znakom preraste u nešto ozbiljnije.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Sa Mesecom u kući privatnosti koji pravi napet aspekt sa Jupiterom u vašem znaku očekuju vas konflikti, sukobi i rasprave s članovima porodice. Voljena osoba sumnja u vašu iskrenost prema njoj. Romantična poruka od Blizanaca.

Devica (23. 8 - 22. 9)

Mesec u trećoj kući donosi probleme u komunikaciji, na kraćim putovanjima, ispitima, sa ugovorima, dokumentacijom. Prilagodite se željama partnera, ne mora sve da bude po vašem. Neophodan je dodatni oprez u saobraćaju.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Mesec prelazi preko kuće novca i pravi kvadrat sa Jupiterom čineći vas sklonim megalomanskim planovima i preteranom trošenju novca. Romansa sa kolegom, a zauzete Vage očekuje tenzija u odnosu sa partnerom, konflikti i rasprave.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Vaš vladalac Mars u trigonu sa Mesecom u vašem znaku donosi vam uspeh preko rešavanja pravnih pitanja, kontakata sa strancima i putovanja. Sukobi sa šefovima i autoritetima. Prehlada. Uvodite neke zdravije navike.

Strelac (23. 11 - 21. 12)

Vaš vladalac Jupiter u napetom aspektu sa Mesecom u kući podsvesti čini vas sklonim introspekciji i preteranom trošenju novca. Partner ponovo želi da razgovara o nečemu na šta još niste stavili tačku. Pad imuniteta.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Mesec u kući društvenog života u napetom aspektu sa vašim vladaocima Saturnom i Uranom, donosi vam razočaranje u nekog prijatelja ili prekid kontakata. Hiron u kući ljubavi iznosi na svetlo dana stare probleme sa partnerom.

Vodolija (21. 1 - 19. 2)

Vaši vladaoci Uran i Saturn, u napetim aspektima sa Mesecom u kući karijere, donose vam stagnaciju na poslu i sukobe sa nadređenima. Partner je sklon dramatičnim reakcijama. Neophodan je dodatni oprez u saobraćaju.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Vaš vladalac Jupiter obrazuje napet aspekt sa Mesecom u u devetoj kući donoseći vam probleme na putovanju, sa strancima, pravnim pitanjima, ispitima. Hiron u kući komunikacija upozorava na probleme sa ugovorima i na kraćim putovanjima.

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