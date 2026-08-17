EVROPA I DALJE U PLAMENU: Veliki požari se smenjuju širom Starog kontinenta, situacija na mnogim mestima i dalje kritična

Požari i dalje drže na nogama hiljade vatrogasaca širom Evrope.

Foto V. Vulević

Najteža situacija je u delovima Francuske, Hrvatske, Belgije, Španije, Portugalije, Grčke i Crne Gore, dok visoke temperature, suša i vetar održavaju veliku opasnost od novih žarišta.

U susednoj Crnoj Gori najteža borba vodi se na području Herceg Novog, gde požar traje već peti dan. Vatra se širi iznad Bijele i Baošića, prema Đenovićima, Kumboru i Zelenici, ugrožavajući kuće. Tokom prethodnih dana deo stanovništva bio je preventivno evakuisan, a pojedina naselja ostajala su bez struje zbog isključenja dalekovoda. Vatrogasci su i juče branili ugrožena područja, a u gašenju učestvuju i vojska, avijacija i dobrovoljci.

Aktivni požari zabeleženi su i na području Nikšića, gde je gorelo na više lokaliteta, kao i kod Ulcinja, gde su bili ugroženi maslinjaci i objekti. Prethodnih dana vatra je izbila i na području Bara i Sutomora, kao i Kolašina i Cetinja. Gašenje na više mesta otežavaju nepristupačan teren i promenljiv vetar.

Vatrogasci su veoma aktivni i na hrvatskom Jadranu, posle nekoliko velikih požara koji su poslednjih dana zahvatili Dalmaciju. Najteže je bilo kod Omiša, gde je u vatrenoj stihiji poginula jedna osoba, a 38 ljudi povređeno. Izgorelo je oko 1.000 hektara, a evakuisani su stanovnici i turisti. Požari su prethodnih dana izbili i na području Trogira i Zadra, pa su vatrogasne snage istovremeno morale da intervenišu na nizu žarišta duž obale i u zaleđu.

KOMISIJA U PRIPRAVNOSTI Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen je poručila da je Evropa na “visokom stepenu pripravnosti“. EK je još pre početka leta pojačala protivpožarne kapacitete. Za ovu sezonu unapred je raspoređeno 777 vatrogasaca iz 14 evropskih zemalja, dok su u evropskoj rezervi spremna 22 protivpožarna aviona i pet helikoptera. Mnoge požare gase združene ekipe vatrogasaca iz više zemalja u okviru sistema evropske solidarnosti, u čemu učestvuju i srpski vatrogasci s ljudstvom i opremom.

Na Dugom otoku požar je zahvatio oko 300 hektara, a sa terena su stizale gotovo apokaliptične scene vatrene stihije. Više od stotinu vatrogasaca, uz pomoć “kanadera“, vodilo je veliku borbu za svaku kuću. Uprkos razmerama požara i vatri koja je zapretila naseljenim područjima, svi ugroženi objekti su odbranjeni.

Na Pelješcu je požar posle velike borbe vatrogasaca stavljen pod nadzor. Vatra je zahvatila oko 450 hektara, a posebno su stradali vinogradi i maslinici. Kuće su odbranjene i nije bilo povređenih, ali je potpuno izgorela crkva Svetog Petra na groblju u Potomju sa oltarom iz 18. veka. Šteta je ogromna. Samo jednom vinogradaru izgorelo je oko 5.000 čokota, dok je drugom uništeno oko 450 mladih maslina i 50 stabala oraha.

U Francuskoj je i dalje najveća pažnja usmerena na Land, na jugozapadu zemlje. Požar koji je u četvrtak izbio kod Luglona zahvatio je 1.700 hektara. Prefekt Landa Žil Klavrel izjavio je da se situacija razvija povoljno. Vremenski uslovi su bolji za rad vatrogasaca, ali požar još nije lokalizovan. Oko 650 ljudi bilo je evakuisano iz ugroženog područja.

Novo žarište pojavilo se i na severoistoku Francuske, u Ardenima, gde je izgorelo oko 100 hektara. Ovogodišnja sezona već je izuzetna po razmerama. Broj velikih požara i površina zahvaćenih vatrom daleko su iznad proseka prethodnih godina.

Veliki požar traje i u Belgiji, u području Ot Fanj, na istoku zemlje, uz granicu s Nemačkom. Prema najnovijem bilansu lokalnih vlasti, vatra je progutala više od 2.700 hektara, a stanovništvo dva naselja bilo je evakuisano. Stotine vatrogasaca bore se s požarom u teško pristupačnom močvarnom i šumskom području, uz podršku aviona i helikoptera.

I u Španiji se nastavlja borba s velikim požarima, među kojima je i onaj kod Nijeble, u provinciji Uelva, koji je zahvatio desetine hiljada hektara i izazvao evakuacije. U Portugaliji je i dalje aktivan požar kod Vila Pouka de Agijara, na severu zemlje, gde je na gašenju angažovano oko 200 ljudi, preko 50 vozila i pet letelica.

U Grčkoj je pažnja usmerena na ostrvo Skiros, gde se vatrogasci već drugi dan bore s velikim šumskim požarom. Istovremeno, zemlja se još oporavlja od požara prethodnih dana, među kojima je i onaj kod Sivirija na Kasandri, gde je vatra primorala stotine stanovnika i turista na evakuaciju, deo njih i morskim putem.