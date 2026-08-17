LAVROV ODBRUSIO OVOJ ZEMLJI: "Prešli ste granicu pristojnosti"

JAPANCI su "prešli granicu pristojnosti“ izjavama povodom posete predsednika Rusije Vladimira Putina ostrvu Iturup, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

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- Naše japanske kolege, susedi, svakako su prešle granicu pristojnosti svojim potpuno neprihvatljivim izjavama da predsednik Ruske Federacije ne može da posećuje neki deo teritorije Ruske Federacije - rekao je Lavrov na konferenciji za novinare nakon razgovora sa ministrom spoljnih poslova Gane Samjuelom Okudžetom Ablakvom.



-Ako ovakvim napadima na Rusku Federaciju žele da skrenu pažnju sa svoje otvoreno agresivne militarističke politike, optužujući nas za kršenje međunarodnog prava, onda bih im savetovao da se bolje pozabave sopstvenim poslovima. Kod kuće imaju veoma mnogo problema kojima treba da se bave -rekao je Lavrov.

Ruski ministar je naveo da japanske vlasti pokušavaju da „prekroje međunarodno pravo“ prema sopstvenim i interesima SAD, izbegnu istorijsku odgovornost i krše sopstveni ustav.

Rusija je pozvala japanskog ambasadora na razgovor u Ministarstvo spoljnih poslova, gde će mu biti objašnjeno kako ambasador treba da obavlja svoje dužnosti u zemlji u kojoj je akreditovan. Međutim, on nije mogao da dođe.

- Iz ambasade nam to nisu baš najjasnije objasnili – najpre su oklevali, a zatim rekli da on neće moći da dođe ni u petak, 14. avgusta, ni u ponedeljak, 17. avgusta, odnosno danas. Ili ambasador nije u Moskvi, ili se ne oseća dobro. Tako i nismo shvatili o čemu je reč - rekao je Lavrov na konferenciji za novinare.

-To, naravno, izaziva čuđenje, jer je gospodin ambasador poznat po svojoj neumornoj energiji - dodao je šef ruske diplomatije.

Ukrajinski vojnici uključeni u terorističke operacije u Africi

Zabrinjavaju informacije da strani organizatori i sponzori angažuju ukrajinske vojnike u terorističkim napadima u Africi, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

- Zabrinjavaju informacije da oni koji iz inostranstva organizuju i finansiraju operacije nelegalnih oružanih formacija angažuju i Ukrajince. I to ne plaćenike, već pripadnike oružanih snaga - rekao je Lavrov na konferenciji za novinare.

Prema njegovim rečima, više nije reč o pojedinačnim i izolovanim terorističkim napadima, već o „državnom terorizmu“ usmerenom protiv zemalja Sahela.



(Sputnjik)