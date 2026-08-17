Svet

HUTI UDARILI U CRVENOM MORU: Rakete pogodile saudijski vojni brod i četiri plovila

Dragana Drlačić

17. 08. 2026. u 15:11

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Jemenska pobunjenička grupa Huti, koju podržava Iran, napala je danas raketama, kako tvrdi, saudijski vojni brod i četiri plovila u njegovoj pratnji u Crvenom moru, saopštio je vojni portparol Huta Jahja Sari.

ХУТИ УДАРИЛИ У ЦРВЕНОМ МОРУ: Ракете погодиле саудијски војни брод и четири пловила

Foto Tanjug/AP/Abdulnasser Alseddik

Za sada nema potvrde o tom napadu iz Saudijske Arabije, prenosi Rojters.

Napad se dogodio kod luke Moha, na Crvenom moru, u blizini moreuza Bab el Mandeb, strateške tačke koja povezuje Crveno more sa Adenskim zalivom i predstavlja važnu rutu međunarodnog pomorskog saobraćaja.

Huti su prošlog utorka napali jedan brod u moreuzu Bab el Mandeb, na južnom ulazu u Crveno more, objavila je agencija Saba, koja je pod kontrolom Huta.

Ministarstvo saobraćaja Jemena saopštilo je da su u tom napadu poginula četiri člana posade.

Huti su u julu uveli pomorsku blokadu protiv Saudijske Arabije u Crvenom moru, navodeći da je to odgovor na, kako tvrde, saudijsku blokadu Jemena, što Rijad negira.

(Tanjug)

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