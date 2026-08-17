LAVROV UPOZORIO: Ukrajinski vojnici uključeni u terorističke operacije u Africi
ZABRINjAVAJU informacije da strani organizatori i sponzori angažuju ukrajinske vojnike u terorističkim napadima u Africi, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.
„Zabrinjavaju informacije da oni koji iz inostranstva organizuju i finansiraju operacije nelegalnih oružanih formacija angažuju i Ukrajince. I to ne plaćenike, već pripadnike oružanih snaga“, rekao je Lavrov na konferenciji za novinare nakon razgovora sa ministrom spoljnih poslova Gane Samjuelom Okudžetom Ablakvom.
Prema njegovim rečima, više nije reč o pojedinačnim i izolovanim terorističkim napadima, već o „državnom terorizmu“ usmerenom protiv zemalja Sahela.
(Sputnjik)
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