Svet

LAVROV UPOZORIO: Ukrajinski vojnici uključeni u terorističke operacije u Africi

В.Н.

17. 08. 2026. u 13:30

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ZABRINjAVAJU informacije da strani organizatori i sponzori angažuju ukrajinske vojnike u terorističkim napadima u Africi, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

ЛАВРОВ УПОЗОРИО: Украјински војници укључени у терористичке операције у Африци

Foto: AP Photo/Alexander Zemlianichenko

„Zabrinjavaju informacije da oni koji iz inostranstva organizuju i finansiraju operacije nelegalnih oružanih formacija angažuju i Ukrajince. I to ne plaćenike, već pripadnike oružanih snaga“, rekao je Lavrov na konferenciji za novinare nakon razgovora sa ministrom spoljnih poslova Gane Samjuelom Okudžetom Ablakvom.

Prema njegovim rečima, više nije reč o pojedinačnim i izolovanim terorističkim napadima, već o „državnom terorizmu“ usmerenom protiv zemalja Sahela.

Šef diplomatije Gane boravi u radnoj poseti Moskvi od 16. do 19. avgusta.

(Sputnjik)

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