NOVE INFORMACIJE O POVREĐENIMA U JEZIVOM POŽARU: Poznato u kom je stanju devojčica, tri osobe životno ugrožene

MALOLETNA devojčica koja je povređena u požaru koji je izbio 12. avgusta na području Omiša i nalazi se na lečenju na Odeljenju intenzivne nege za decu Dečje klinike u Zagrebu, u stabilnom je kliničkom stanju, saopštila je danas ta zdravstvena ustanova.

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Hirurško lečenje opekotina nastavljeno je danas na Dečjoj klinici u Zagrebu, kako je i planirano. Brojni lekari različitih specijalnosti i medicinske sestre i dalje su uključeni u njenu negu.

Devojčica je jedna od četiri teško povređena pacijenta koji su 14. avgusta prebačeni iz Kliničke bolnice Split u Zagreb na lečenje. Leči se na Dečjoj klinici u Zagrebu, dok su tri odrasla pacijenta prebačena u Kliničku bolnicu Sestre milosrdnice, u Kliniku za traumatologiju.

Zdravstveno stanje tri odrasla pacijenta ostaje nepromenjeno. Intubirani pacijenti i dalje su u životnoj opasnosti.

(Indeks)

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