Region

NOVE INFORMACIJE O POVREĐENIMA U JEZIVOM POŽARU: Poznato u kom je stanju devojčica, tri osobe životno ugrožene

В.Н.

17. 08. 2026. u 13:11

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

MALOLETNA devojčica koja je povređena u požaru koji je izbio 12. avgusta na području Omiša i nalazi se na lečenju na Odeljenju intenzivne nege za decu Dečje klinike u Zagrebu, u stabilnom je kliničkom stanju, saopštila je danas ta zdravstvena ustanova.

НОВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОВРЕЂЕНИМА У ЈЕЗИВОМ ПОЖАРУ: Познато у ком је стању девојчица, три особе животно угрожене

FOTO TANJUG/ FOTO HINA/ MIROSLAV LELAS/ nr

Hirurško lečenje opekotina nastavljeno je danas na Dečjoj klinici u Zagrebu, kako je i planirano. Brojni lekari različitih specijalnosti i medicinske sestre i dalje su uključeni u njenu negu.

Devojčica je jedna od četiri teško povređena pacijenta koji su 14. avgusta prebačeni iz Kliničke bolnice Split u Zagreb na lečenje. Leči se na Dečjoj klinici u Zagrebu, dok su tri odrasla pacijenta prebačena u Kliničku bolnicu Sestre milosrdnice, u Kliniku za traumatologiju.

Zdravstveno stanje tri odrasla pacijenta ostaje nepromenjeno. Intubirani pacijenti i dalje su u životnoj opasnosti.

(Indeks)

BONUS VIDEO: POŽAR STIGAO DO SELA ŠUMARAK: Vetar širi vatru munjevitom brzinom, u toku evakuacija

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Meridianbet podržao UFC Fight Night: Beograd kao nova borilačka prestonica

Meridianbet podržao UFC Fight Night: Beograd kao nova borilačka prestonica