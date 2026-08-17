RUSIJA OPET "NA METI" EU: Oglasila se Kaja Kalas, ima novi plan

VISOKA predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas izjavila je danas da Brisel priprema novi paket sankcija protiv Rusije i poručila da na to mogu da računaju saveznici Kremlja.

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- Jul je bio najsmrtonosniji mesec za ukrajinske civile. Rusija ne pobjeđuje na bojnom polju i zato sve više usmerava rakete na ukrajinske civile i infrastrukturu. To je sistematski teror. Rusija želi da ukrajinske gradove učini nenastanjivim - rekla je Kalas, prenosi nemački dnevnik Velt.

Ona je osudila Rusiju jer napada brodove natovarene žitom u Crnom moru i time ugrožava globalno snabdevanje hranom.

Ocenila da je Rusija osetila EU sankcije koje su rusku ratnu mašinu već koštale više od milijardu evra i najavila nove sankcije.

- Na jesen ću predložiti najobuhvatniju listu sankcija od početka rata. Ako bude usvojena, broj sankcionisanih ruskih osoba, preduzeća i organizacija odmah će se povećati za trećinu. Pritisak mora da se pojača dok Rusija ne okonča rat - poručila je Kalas.

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