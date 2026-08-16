AMERIČKI NOSAČ U CENTRU DRAME: 5.000 vojnika na Bliskom istoku, porodice traže odgovore
KOMANDANT Centralne komande američke vojske (CENTCOM), admiral Bred Kuper, koji nadgleda vojne operacije na Bliskom istoku, posetio je danas pripadnike vojske na nosaču avioma "USS Abraham Linkoln", u okviru desetodnevnog putovanja u region, saopštio je CENTKOM.
U saopštenju se navodi da se admiral Kuper sastao sa mornarima i marincima na nosaču aviona, kao i da se tokom posete "obratio celom timu Linkolna i zahvalio im na njihovoj ogromnoj posvećenosti i hrabrosti", prenosi CBS. Nosač aviona "USS Abraham Linkoln", na kojem se nalazi oko 5.000 pripadnika vojske i baziran je u San Dijegu, raspoređen je od novembra prošle godine prvo u Pacifiku, a zatim na Bliskom istoku, pre početka rata protiv Irana.
Američki vojni brodovi su obično raspoređeni van matičnih luka oko šest meseci. Poseta Kupera nosaču aviona dolazi nakon što je nekoliko porodica raspoređenih pripadnika vojske na nosaču aviona "USS Abraham Linkoln" izrazilo frustraciju u medijima zbog problema sa mentalnim zdravljem sa kojima se suočavaju neki na brodu. "Ne bi trebalo da budu raspoređeni ovoliko dugo. Ovo su stari brodovi...i zahtevaju mnogo održavanja, mnogo rada.
To je non-stop", rekao je u petak za CBS Džeferson Keli, čiji je sin Džekson na Linkolnu u svom prvom raspoređivanju. U petak je saopšteno da je nosač aviona "USS Džordž Vašington" krenuo ka Bliskom istoku, da zameni "USS Abraham Linkoln".
Demokrate u Senatu su u sredu poslale pismo ministru odbrane Pitu Hegsetu, u kojem su zahtevali odgovore o uslovima na tom nosaču aviona. Na pitanje da li misli da je raspoređivanje "Linkolna" bilo predugo, američki predsednik Donald Tramp je u petak odgovorio da "nije bilo ni približno dovoljno dugo".
(Tanjug)
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