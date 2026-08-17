BITKA ZA VAZDUŠNU NADMOĆ Švedski „Gripen“ kreće na moćni Su-35: Sprema se OKRŠAJ DECENIJE u Ukrajini! (VIDEO)

NEDAVNA kupovina desetina lovaca JAS 39 Gripen od strane Ukrajine iz Švedske povećava šanse za budući sukob sa ruskim avionima.

Foto Rosoboronexport/www.roe.ru





Teško je zamisliti dva različita aviona koja se sukobljavaju. Iako su oba aviona borbeni avioni „četvrte generacije plus“, oni otelotvoruju potpuno različite filozofije dizajna; dok Gripen naglašava pristupačnost umrežavanja i dispergovane operacije, Su-35 daje prioritet brzini, veličini, dometu i vatrenoj moći – u suštini siroj kinetici na račun tehničke sofisticiranosti. Poređenje između njih dvojice ističe kvalitet naspram mase – i softver naspram grube sile.



Rusija i Švedska imaju različite pristupe vazdušnoj snazi

JAS 39 Gripen je lagani, jednomotorni, višenamenski lovac dizajniran posebno za švedsku asimetričnu doktrinu Hladnog rata. Sposoban je da deluje sa autoputeva, raspršenih baza i teških lokacija, može da obavlja brze zaokrete sa minimalnom zemaljskom posadom i poznat je po niskim operativnim troškovima.

Su-35 funkcioniše veoma drugačije. Umesto da radi samostalno, zamišljen je kao teški dvomotorni lovac za nadmoć u vazduhu. Evolucija Su-27 Flankera - i ponekad ga zemlje NATO-a nazivaju „Super Flankerom“ - Su-35 je napravljen za patrole na velike udaljenosti, pratnju i ofanzivne protivvazdušne misije. Ove misije, naravno, čine ga najverovatnijim od svih ruskih aviona da se susretne sa ukrajinskim Gripenima.

Što se tiče sirovih specifikacija, Su-35 jasno ima prednost nad Gripenom. Na papiru, očigledno je snažniji avion; brži je, nosi više goriva i oružja, ima bolji domet i ima motore sa vektorskim podešavanjem potiska. Iako ove osobine više nisu toliko važne kao nekada, one su i dalje prednost Flanker-E.

Gde Gripen nadoknađuje ove nedostatke jeste u pogledu elektronskog ratovanja, što je možda njegova najveća snaga. Od samog početka dizajniran da preživi protiv naprednih sovjetskih i ruskih sistema vazdušnih raketa, Gripen ima visoko integrisani sistem za elektronsko ratovanje, odličnu fuziju senzora, bezbedne veze za prenos podataka i mogućnosti pasivnog ciljanja. Su-35 ima sistem za elektronsko ratovanje „Hibini“ i moćne ometače ugrađene u avion; nije zaostatak u ovoj vrsti ratovanja, ali nije toliko sofisticiran kao švedski lovac. Umesto toga, Flanker-E ima koristi od značajnog iskustva u delovanju unutar integrisanih mreža protivvazdušne odbrane.

Foto: Vikipedia/Tuomo Salonen / SIM Finnish Aviation Museum



DAKLE, KOJI BI AVION POBEDIO U BORBI?

U borbi van vizuelnog dometa (BVR), Gripen ima koristi od radara PS-05/A (C/D) ili Raven ES-05 AESA (Gripen E). Raketa MBDA Meteor ima jednu od najvećih zona zabranjenog bekstva na svetu, što značajno proširuje domet smrtonosnosti Gripena. Sa odličnom integracijom prenosa podataka i naprednim mogućnostima elektronskog ratovanja, Gripen je modernizovani, vazdušni borbeni avion.

Foto: printscreen national interest



Su-35 koristi pasivni elektronski skeniran radar Irbis-E, nudeći veoma dug domet detekcije protiv većih aviona. Opremljen raketama R-77-1 i R-37M dugog dometa – i velikim raketnim teretom – Su-35 je dobro opremljen za borbu na velikim daljinama. Su-35 verovatno detektuje ciljeve na većim udaljenostima od Gripena – ali Gripenovo umrežavanje i raketa Meteor mogli bi smanjiti prednost. Faktori poput električnog ratovanja i ciljanja van aviona verovatno bi odredili ko će prvi ispaliti.



U vazdušnoj borbi unutar vizuelnog dometa (WVR), Gripen je izuzetno okretan, sa odličnom brzinom okretanja. Sa samo malim vizuelnim i radarskim potpisom, Gripen može biti teško ciljati. A sa visokim mogućnostima predviđanja IRIS-T ili AIM-9X, Gripen je vešt u ispaljivanju paljbe. Su-35 je kinetički impresivan, sa trodimenzionalnim vektorskim upravljanjem potiskom, izuzetnom manevarskom sposobnošću nakon zastoja, snažnim motorima i dizajnom koji naglašava borbu u vazduhu na bliskim daljinama. U sirovoj manevarskoj sposobnosti, Su-35 ima prednost - ali Gripen verovatno kompenzuje to manjom težinom i naprednim raketama kratkog dometa. Na kraju krajeva, borba između njih dvojice bi se verovatno svodila na faktore koji prevazilaze same trupove aviona.



(nationalinterest.org/Harison Kas)

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