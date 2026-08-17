BITKA ZA VAZDUŠNU NADMOĆ Švedski „Gripen“ kreće na moćni Su-35: Sprema se OKRŠAJ DECENIJE u Ukrajini! (VIDEO)
NEDAVNA kupovina desetina lovaca JAS 39 Gripen od strane Ukrajine iz Švedske povećava šanse za budući sukob sa ruskim avionima.
Teško je zamisliti dva različita aviona koja se sukobljavaju. Iako su oba aviona borbeni avioni „četvrte generacije plus“, oni otelotvoruju potpuno različite filozofije dizajna; dok Gripen naglašava pristupačnost umrežavanja i dispergovane operacije, Su-35 daje prioritet brzini, veličini, dometu i vatrenoj moći – u suštini siroj kinetici na račun tehničke sofisticiranosti. Poređenje između njih dvojice ističe kvalitet naspram mase – i softver naspram grube sile.
Rusija i Švedska imaju različite pristupe vazdušnoj snazi
JAS 39 Gripen je lagani, jednomotorni, višenamenski lovac dizajniran posebno za švedsku asimetričnu doktrinu Hladnog rata. Sposoban je da deluje sa autoputeva, raspršenih baza i teških lokacija, može da obavlja brze zaokrete sa minimalnom zemaljskom posadom i poznat je po niskim operativnim troškovima.
Su-35 funkcioniše veoma drugačije. Umesto da radi samostalno, zamišljen je kao teški dvomotorni lovac za nadmoć u vazduhu. Evolucija Su-27 Flankera - i ponekad ga zemlje NATO-a nazivaju „Super Flankerom“ - Su-35 je napravljen za patrole na velike udaljenosti, pratnju i ofanzivne protivvazdušne misije. Ove misije, naravno, čine ga najverovatnijim od svih ruskih aviona da se susretne sa ukrajinskim Gripenima.
Što se tiče sirovih specifikacija, Su-35 jasno ima prednost nad Gripenom. Na papiru, očigledno je snažniji avion; brži je, nosi više goriva i oružja, ima bolji domet i ima motore sa vektorskim podešavanjem potiska. Iako ove osobine više nisu toliko važne kao nekada, one su i dalje prednost Flanker-E.
Gde Gripen nadoknađuje ove nedostatke jeste u pogledu elektronskog ratovanja, što je možda njegova najveća snaga. Od samog početka dizajniran da preživi protiv naprednih sovjetskih i ruskih sistema vazdušnih raketa, Gripen ima visoko integrisani sistem za elektronsko ratovanje, odličnu fuziju senzora, bezbedne veze za prenos podataka i mogućnosti pasivnog ciljanja. Su-35 ima sistem za elektronsko ratovanje „Hibini“ i moćne ometače ugrađene u avion; nije zaostatak u ovoj vrsti ratovanja, ali nije toliko sofisticiran kao švedski lovac. Umesto toga, Flanker-E ima koristi od značajnog iskustva u delovanju unutar integrisanih mreža protivvazdušne odbrane.
DAKLE, KOJI BI AVION POBEDIO U BORBI?
U borbi van vizuelnog dometa (BVR), Gripen ima koristi od radara PS-05/A (C/D) ili Raven ES-05 AESA (Gripen E). Raketa MBDA Meteor ima jednu od najvećih zona zabranjenog bekstva na svetu, što značajno proširuje domet smrtonosnosti Gripena. Sa odličnom integracijom prenosa podataka i naprednim mogućnostima elektronskog ratovanja, Gripen je modernizovani, vazdušni borbeni avion.
Što se tiče čiste kinematike, Su-35 je vodeći ruski lovac četvrte generacije i superiorna platforma za Gripen. Ali Gripen nikada nije napravljen da se takmiči po veličini i snazi. Umesto toga, Švedska je dizajnirala Gripen oko preživljavanja, umrežavanja, elektronskog ratovanja i brzih operacija iz disperzovanih baza pod napadom.Te karakteristike su usko povezane sa operativnim potrebama Ukrajine – pomažući Ukrajini i Gripenu da smanje jaz u sposobnostima. I kao što je sve češće slučaj u modernom ratovanju, borba direktno u direktno bi verovatno više zavisila od integracije i umrežavanja nego od sirovih kinematičkih performansi.
Su-35 koristi pasivni elektronski skeniran radar Irbis-E, nudeći veoma dug domet detekcije protiv većih aviona. Opremljen raketama R-77-1 i R-37M dugog dometa – i velikim raketnim teretom – Su-35 je dobro opremljen za borbu na velikim daljinama. Su-35 verovatno detektuje ciljeve na većim udaljenostima od Gripena – ali Gripenovo umrežavanje i raketa Meteor mogli bi smanjiti prednost. Faktori poput električnog ratovanja i ciljanja van aviona verovatno bi odredili ko će prvi ispaliti.
U vazdušnoj borbi unutar vizuelnog dometa (WVR), Gripen je izuzetno okretan, sa odličnom brzinom okretanja. Sa samo malim vizuelnim i radarskim potpisom, Gripen može biti teško ciljati. A sa visokim mogućnostima predviđanja IRIS-T ili AIM-9X, Gripen je vešt u ispaljivanju paljbe. Su-35 je kinetički impresivan, sa trodimenzionalnim vektorskim upravljanjem potiskom, izuzetnom manevarskom sposobnošću nakon zastoja, snažnim motorima i dizajnom koji naglašava borbu u vazduhu na bliskim daljinama. U sirovoj manevarskoj sposobnosti, Su-35 ima prednost - ali Gripen verovatno kompenzuje to manjom težinom i naprednim raketama kratkog dometa. Na kraju krajeva, borba između njih dvojice bi se verovatno svodila na faktore koji prevazilaze same trupove aviona.
(nationalinterest.org/Harison Kas)
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