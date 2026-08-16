VODA NESTAJE, RIBE UMIRU! Istorijski kanal gotovo potpuno presušio
INDUSTRIJSKI kanal u Frajburgu, na jugozapadu Nemačke, koji se odvaja od reke Drajzam, gotovo je potpuno presušio i u njemu je uginulo na hiljade riba, izjavio je danas predsednik ribolovačkog kluba u tom gradu Franc Biler.
Biler je rekao da ribolovci pokušavaju da iz gotovo presušenog kanala, kroz koji voda obično protiče kroz istorijski deo grada, spasu preostale ribe iz vode koja je na nekim mestima duboka svega pet do šest centimetara, prenosi Špigl.
- Sve je mrtvo u osušenim područjima. Situacija je zaista strašna - rekao je Biler. Prema njegovim rečima, brojni građani su skrenuli pažnju na tešku situaciju u industrijskom kanalu, a trenutno se preostale ribe love mrežama i prebacuju se u potok Ditenbah, koji i dalje ima dovoljnu količinu vode.
Industrijski ili zanatski kanal u Frajburgu (Gewerbekanal) se odvaja od reke Drajzam i protiče kroz istorijski stari grad, prvenstveno kroz nekadašnju zanatsku četvrt, a njegova dubina obično iznosi do pola metra. Izgrađen je u srednjem veku da bi se njime snabdevali vodom mlinovi, radionice i druge zanatske radnje.
(Tanjug)
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