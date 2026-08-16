ŠVERCOVALI GORIVO U ULJU ZA PODMAZIVANJE: Masovna racija Finansijske policije u Italiji, PALO 265 ŠVERCERA

FINANSIJSKA policija u Italiji razbila je mrežu ilegalnih aktivnosti povezanih sa švercom goriva. Akcija organa reda usledila je posle brojnih izveštaja o krijumčarenju poljoprivrednog dizela i naduvanih cena benzina na pumpama. Gorivo je na benzinskim stanicama na auto-putu premašilo dva evra po litru, pa su neki odlučili da to iskoriste.

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Logika je jednostavna: što je viša cena na pumpama veća je potražnja za ilegalnim alternativama i oni koji posluju u sivoj zoni to veoma dobro znaju. Intervencija Finansijske policije usledila je u dva pavca - preko borbe protiv utaje akciza i provera transparentnosti potrošačkih cena.

Ukupno 265 osoba je prijavljeno pravosudnim organima, a od 3.428 objekata gde je prošla inspekcija prijavljeno je 937 operatera, što predstavlja 66,5 procenata za koje je utvrđeno da su ilegalni. U suštini, otkriveno je da dve od tri pumpe nisu u skladu sa propisima, zbog nejasne signalizacije i u najtežim slučejevima neslaganja između oglašene cene i one koja se naplaćuje na aparatu za pumpanje.

Policijski sužbenici u Udinama i Veroni presreli su dva kontejnera-cisterne iz istočne Evrope koji su se kretali ka južnoj Italiji sa 64.000 litara lažnog ulja za podmazivanje. U Furlaniji je zaplenjeno skoro pola miliona litara goriva, čime je otkrivena višemilionska utaja poreza povezana sa ilegalnom trgovinom subvencionisanog dizel-goriva za poljoprivrednu upotrebu. Mehanizam je bio jednostavan: podnošenje lažnih dokumenata radi pristupa sniženoj poreskoj stopi dostupnoj poljoprivrednom sektoru.

Međutim, u Kalabriji su pojedinci lažno prijavili postojanje ogromnih plastenika kako bi dobili poljoprivredno dizel-gorivo po sniženoj ceni, koje je zatim ilegalno preprodavano vozačima kamiona i građevinskim kompanijama. Finansijska policija je zaplenila osam miliona evra i prijavila 29 pojedinaca.

U Abrucu je nekoliko distributera točilo manje lož-ulja nego što je dogovoreno i fakturisano, zahvaljujući nameštenim brojilima na cisternama. Ukradeni višak je mešan sa dizel gorivom i ilegalno prodavan. U pokrajini Napulj presretnuto je skladište u kojem se deponovalo krijumčareno gorivo.

Među najčešćim tehnikama prevare su takozvana dizajnerska goriva, naftni proizvodi formalmo deklarisani pod različitim nazivima kako bi se izbegla poreska obaveza. To podrazumeva uzimanje automobilskog goriva i njegov transport pod lažnim dokumentima, označavajući ga kao „ulje za podmazivanje“ ili „bio-antikorozivna tečnost“.