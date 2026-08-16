VATRA GUTA GRČKU: Dve osobe poginule u požaru na grčkom ostrvu Salamina, devet povređeno

DVE osobe poginule su danas u požaru koji je danas izbio na grčkom ostrvu Salamina, oko 16 kilometara od Atine, pre dolaska vatrogasnih ekipa na lice mesta a najmanje devet osoba je povređeno, saopštila je vatrogasna služba.

Vasilis VERVERIDIS / AFP / Profimedia

Tela su pronađena u oblasti Peristeria, blizu mesta gde je izbio jedan požar, dok je desetak minuta kasnije izbio drugi požar na istom ostrvu, u Seliniji, prenosi Katimerini.

Požar u Peristeriji je izbio u mešovitom stambenom i šumskom području, a tela dve osobe pronašli su vatrogasci tokom gašenja požara.

Na gašenju požara u Salamini angažovano je 260 vatrogasaca sa 15 šumskih komandosa i 58 vozila, a iz vazduha u gašenju požara učestvuje deset aviona i osam helikoptera, od kojih je jedan za njihovu koordinaciju.

Služba 112 je izdala šest poruka radi informisanja i evakuacije onih koji su se nalazili u širem području naselja Peristeria, Ajas Klub, Kolones, PPC Halioti, Perani i Kaki Vigla.

Na plaži Saterli nalaze se brodovi "Muzakitis" i "Karavasilis", i brzi čamac "Rafnar" vatrogasne službe, kao i četiri plovila obalske straže a evakuacija kupača je trenutno u toku, saopštila je grčka Obalska straža.

Prema poslednjim informacijama, sa te plaže je evakuisano oko 240 ljudi.

Tanjug

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