"PROŠAO JE BOLJI TIM!" Trener Plzena o dvomeču Zvezda - Hapoel
Viktorija Plzen je upisala prvu prvu pobedu u sezoni, savladavši Zlin sa 3:2, i tako ulazi sa pozitivnim raspoloženjem u dvomeč sa Crvenom zvezdom u borbi za grupnu fazu Lige Evrope. O predstojećem meču pričao je i trener Plzena.
Govoreći o predstojećem dvomeču protiv srpskog šampiona, strateg češkog kluba je analizirao igre crveno-belih u Evropi.
"Gledao sam obe utakmice Zvezde protiv Hapoela iz Ber Ševe i prošao je bolji tim. To, naravno, ne znači da Zvezda nema kvalitet. Radi se o srpskom šampionu, istorijski uspešnom klubu koji je navikao da pobeđuje. Došlo je do promene trenera i pred nama je izuzetno neprijatan dvomeč", izjavio je Hiski
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