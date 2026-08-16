Fudbal

"PROŠAO JE BOLJI TIM!" Trener Plzena o dvomeču Zvezda - Hapoel

Filip Milošević

16. 08. 2026. u 17:13

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Viktorija Plzen je upisala prvu prvu pobedu u sezoni, savladavši Zlin sa 3:2, i tako ulazi sa pozitivnim raspoloženjem u dvomeč sa Crvenom zvezdom u borbi za grupnu fazu Lige Evrope. O predstojećem meču pričao je i trener Plzena.

ПРОШАО ЈЕ БОЉИ ТИМ! Тренер Плзена о двомечу Звезда - Хапоел

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Govoreći o predstojećem dvomeču protiv srpskog šampiona, strateg češkog kluba je analizirao igre crveno-belih u Evropi.

"Gledao sam obe utakmice Zvezde protiv Hapoela iz Ber Ševe i prošao je bolji tim. To, naravno, ne znači da Zvezda nema kvalitet. Radi se o srpskom šampionu, istorijski uspešnom klubu koji je navikao da pobeđuje. Došlo je do promene trenera i pred nama je izuzetno neprijatan dvomeč", izjavio je Hiski

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