Politika

"SRBIJA SE PODIGLA IZ PEPELA" Brnabić obišla Irig: Ne smemo nikada više da dozvolimo da Srbija stane (FOTO)

В.Н.

16. 08. 2026. u 13:16

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić obišla je Irig.

СРБИЈА СЕ ПОДИГЛА ИЗ ПЕПЕЛА Брнабић обишла Ириг: Не смемо никада више да дозволимо да Србија стане (ФОТО)

Foto: Instagram printskrin

- Danas obilazim Irig. Gledam šta smo sve u poslednjih 14 godina, zahvaljujući viziji i trudu @avucic , i veri i radu naših ljudi u Srbiji uradili. Srbija se podigla iz pepela. Imamo vinarstvo kakvo nikada ranije nismo imali, jer smo verovali u ljude. Plantaže jabuka koje danas stižu na sva svetska tržišta, od evropskih, do Bliskog istoka. Izgradili smo preko 600km auto-puteva i brzih saobraćajnica i gradimo dalje. Sećam se kada smo 1. maja 2021. godine obeležili početak radova na Fruškogorskom koridoru. Danas sam obišla i te radove. Zahvalna ljudima koji se bore svakoga dana. Moramo da nastavimo dalje. Ne smemo nikada više da dozvolimo da Srbija stane, da nema novca za puteve, škole, bolnice, za inovativne lekove, da zbog toga što ne verujemo u naše ljude, ubijamo kurs i smanjujemo plate da bismo bili konkurentni. Naši ljudi mogu da se takmiče sa najboljima iz celog sveta u svemu. Samo je potrebno da radimo i da država veruje u njih kako veruju @avucic i @sns_srbija . Ujedinjena Srbija pobeđuje! - poručila je Brnabić.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ana Brnabić (@anabrnabic)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Tramp ograničio obaveznu vakcinaciju dece, stručnjaci zabrinuti
Svet

0 0

Tramp ograničio obaveznu vakcinaciju dece, stručnjaci zabrinuti

DONALD Tramp je u ponedeljak potpisao izvršnu uredbu kojom se traži izmena preporuka za vakcinaciju dece, uz promovisanje njegove dugogodišnje, ali naučno diskreditovane teorije da vakcine u detinjstvu treba davati u razdvojenim terminima, odnosno kroz više odvojenih lekarskih poseta.

15. 08. 2026. u 18:54 >> 18:55

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NIŠTA OD MEDALJE: Angelina Topić podbacila u finalu Evropskog prvenstva

NIŠTA OD MEDALjE: Angelina Topić podbacila u finalu Evropskog prvenstva