"SRBIJA SE PODIGLA IZ PEPELA" Brnabić obišla Irig: Ne smemo nikada više da dozvolimo da Srbija stane (FOTO)
PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić obišla je Irig.
- Danas obilazim Irig. Gledam šta smo sve u poslednjih 14 godina, zahvaljujući viziji i trudu @avucic , i veri i radu naših ljudi u Srbiji uradili. Srbija se podigla iz pepela. Imamo vinarstvo kakvo nikada ranije nismo imali, jer smo verovali u ljude. Plantaže jabuka koje danas stižu na sva svetska tržišta, od evropskih, do Bliskog istoka. Izgradili smo preko 600km auto-puteva i brzih saobraćajnica i gradimo dalje. Sećam se kada smo 1. maja 2021. godine obeležili početak radova na Fruškogorskom koridoru. Danas sam obišla i te radove. Zahvalna ljudima koji se bore svakoga dana. Moramo da nastavimo dalje. Ne smemo nikada više da dozvolimo da Srbija stane, da nema novca za puteve, škole, bolnice, za inovativne lekove, da zbog toga što ne verujemo u naše ljude, ubijamo kurs i smanjujemo plate da bismo bili konkurentni. Naši ljudi mogu da se takmiče sa najboljima iz celog sveta u svemu. Samo je potrebno da radimo i da država veruje u njih kako veruju @avucic i @sns_srbija . Ujedinjena Srbija pobeđuje! - poručila je Brnabić.
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