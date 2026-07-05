STRATEŠKE RAKETE POLETELE SA RAZARAČA „KAN GON“ : Kim DŽong Un testirao novu udarnu silu (FOTO)

Predsednik Državnih poslova Severne Koreje Kim Džong Un prisustvovao je testiranju borbenih sistema novog razarača „Kan Gon“, saopštila je Korejska centralna novinska agencija.

Foto: Korean Central News Agency/Korea News Service via AP

Testiranja, održana 3. jula, obuhvatila su lansiranje strateških krstarećih raketa, proveru palubnih artiljerijskih sistema, automatskih topova i sredstava za elektronsko ratovanje.

Kako se navodi, testiranja su sprovedena radi procene snage i upotrebljivosti različitih brodskih sistema naoružanja u uslovima bliske, borbenim. Pre početka provera, severnokorejski lider saslušao je izveštaj stručne grupe o faznom planu procene borbene sposobnosti broda.

Tokom ispitivanja proverene su sposobnosti razarača za otkrivanje i praćenje ciljeva, obradu informacija i funkcionisanje integrisanog sistema vatrenog dejstva.

Kim Džong Un je istakao da ova faza predstavlja važnu proveru pouzdanosti protivbrodskih, protivpodmorničkih, protivvazdušnih i strateških udarnih sistema razarača.

Prema njegovim rečima, aktuelni trendovi u razvoju naoružanja potvrđuju potencijal Severne Koreje da razvija sopstvene borbene sisteme za ratnu mornaricu, što bi moglo značajno da promeni stratešku spremnost oružanih snaga.

Nakon inspekcije, Kim Džong Un je postavio zadatke za razvoj različitih površinskih i podvodnih borbenih sistema i njihovo raspoređivanje u zonama borbenog dežurstva, u okviru strateškog kursa vladajuće partije na jačanju nacionalne odbrane.

On je pozvao na ubrzavanje aktivnosti usmerenih na očuvanje i jačanje pouzdanih snaga odvraćanja.

Posebna pažnja posvećena je izgradnji pomorskih baza i povećanju kapaciteta brodogradilišta. Kim Džong Un je naredio da se ispitivanja razarača „Kan Gon“ završe i da brod bude uveden u borbeni sastav Ratne mornarice u roku od dva meseca.

(Sputnjik)