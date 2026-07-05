NOVI ODLAZAK IZ VALENSIJA: Najbolji igrač napustio šampiona Španije
KOŠARKAŠ iz Dominikanske Republike Žan Montero napustio je Valensiju, saopštio je ove nedelje španski klub.
Kako se ističe, aktivirana je otkupna klauzula za 23-godišnjeg beka, koji će, kako su preneli španski i grčki mediji, karijeru nastaviti u Olimpijakosu.
Odlaskom Montera nastavljen je trend velikih promena u Valensiji ovog leta. Klub su pre sjajnog beka napustili i Brakston Ki, Haime Pradilja, Serhio De Larea, Darijus Tompson i Isak Noges, a otišao je i trener Pedro Martinez, pa je jasno da će šampion Španije u novu sezonu ući sa kompletno renoviranom ekipom.
Reprezentativac Dominikanske Republike je prošle sezone u najelitnijem takmičenju prosečno beležio 14,4 poena, tri skoka i 4,8 asistencija po utakmici.
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