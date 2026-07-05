Svet

NETANJAHU SE SASTAJE SA TRAMPOM: Evo i gde

В.Н.

05. 07. 2026. u 11:40

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IZRAELSKI premijer Benjamin Netanjahu planira da već narednog ponedeljka otputuje u Vašington, gde bi trebalo da se sastane sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom, izjavio je izraelski izvor koji ima saznanja o tome.

НЕТАНЈАХУ СЕ САСТАЈЕ СА ТРАМПОМ: Ево и где

Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

Dvojica lidera, koji se nisu sastali uživo od sukoba između Izraela i Irana, razgovarali su telefonom u petak uveče i dogovorili da u skorije vreme održe sastanak, prenosi CNN.

Tramp je u intervjuu za Aksios juče rekao da Netanjahu "zna ko je glavni".

CNN je sredinom juna objavio da je Netanjahu tražio "hitan" sastanak sa Trampom zbog rastućih tenzija u vezi sa pregovorima sa Iranom i primenom prekida vatre sa Hezbolahom u Libanu. 

Kancelarija izraelskog premijera tada je demantovala te navode.
 

(Tanjug)

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