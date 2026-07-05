NETANJAHU SE SASTAJE SA TRAMPOM: Evo i gde
IZRAELSKI premijer Benjamin Netanjahu planira da već narednog ponedeljka otputuje u Vašington, gde bi trebalo da se sastane sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom, izjavio je izraelski izvor koji ima saznanja o tome.
Dvojica lidera, koji se nisu sastali uživo od sukoba između Izraela i Irana, razgovarali su telefonom u petak uveče i dogovorili da u skorije vreme održe sastanak, prenosi CNN.
Tramp je u intervjuu za Aksios juče rekao da Netanjahu "zna ko je glavni".
CNN je sredinom juna objavio da je Netanjahu tražio "hitan" sastanak sa Trampom zbog rastućih tenzija u vezi sa pregovorima sa Iranom i primenom prekida vatre sa Hezbolahom u Libanu.
Kancelarija izraelskog premijera tada je demantovala te navode.
(Tanjug)
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