Svet

IRANSKI GENERAL PORUČUJE: Vojska ne gubi ni trenutak tokom prekida vatre

V.N.

05. 07. 2026. u 11:40

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IRANSKI brigadni general Mohamed Akraminija izjavio je da se prekid vatre koristi za povećanje borbene gotovosti i upozorio da će svaka "greška neprijatelja biti dočekana odlučnim odgovorom".

ИРАНСКИ ГЕНЕРАЛ ПОРУЧУЈЕ: Војска не губи ни тренутак током прекида ватре

Sobhan Farajvan/PACIFIC P / Sipa Press / Profimedia

General Akraminija je rekao da Iran koristi obustavu neprijateljstava da ojača svoje oružane snage i dodao da iranska vojska neće da gubi ni trenutak, prenosi Al Džazira.

"Ako neprijatelji naprave grešku, definitivno će se suočiti sa razornim i odlučnim odgovorom iranskih oružanih snaga", rekao je Akraminija.

Hiljade američkih i izraelskih vazdušnih udara pogodile su niz vojnih ciljeva, energetske objekte i civilnu infrastrukturu tokom nedelja rata koji je počeo 28. februara ubistvom ajatolaha Alija Hamneija. U napadima je ubijeno više od 3.000 ljudi u Iranu, preneli su iranski državni mediji.

(Tanjug)

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