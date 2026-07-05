IRANSKI GENERAL PORUČUJE: Vojska ne gubi ni trenutak tokom prekida vatre
IRANSKI brigadni general Mohamed Akraminija izjavio je da se prekid vatre koristi za povećanje borbene gotovosti i upozorio da će svaka "greška neprijatelja biti dočekana odlučnim odgovorom".
General Akraminija je rekao da Iran koristi obustavu neprijateljstava da ojača svoje oružane snage i dodao da iranska vojska neće da gubi ni trenutak, prenosi Al Džazira.
"Ako neprijatelji naprave grešku, definitivno će se suočiti sa razornim i odlučnim odgovorom iranskih oružanih snaga", rekao je Akraminija.
Hiljade američkih i izraelskih vazdušnih udara pogodile su niz vojnih ciljeva, energetske objekte i civilnu infrastrukturu tokom nedelja rata koji je počeo 28. februara ubistvom ajatolaha Alija Hamneija. U napadima je ubijeno više od 3.000 ljudi u Iranu, preneli su iranski državni mediji.
(Tanjug)
Preporučujemo
NjUJORK TAJMS TVRDI: Duboke podele u vrhu iranske vlasti nakon smrti Alija Hamneija
05. 07. 2026. u 08:00
MEDVEDEV UPOZORAVA: Iran ima oružje koje može da parališe svet!
04. 07. 2026. u 15:28
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
ORBAN SE OGLASIO ZBOG SITUACIJE U ZEMLjI: Izdao hitno upozorenje
LIDER mađarske opozicione stranke Fides i bivši premijer zemlje Viktor Orban optužio je danas vladu stranke Tisa da vodi zemlju ka diktaturi, nakon polemike izazvane izjavama bivšeg predsednika Janoša Adera o planiranim smenama državnih funkcionera.
05. 07. 2026. u 12:34
Oglasila se Kosjerina posle vesti da je Mirka menja u kvizu "Ja volim Srbiju": "Tako su stajale stvari..."
VEST da bi glumica Mirka Vasiljević od septembra mogla da preuzme voditeljsku ulogu u kvizu "Ja volim Srbiju", umesto dosadašnje voditeljke Dragane Kosjerine, izazvala je veliku pažnju javnosti.
05. 07. 2026. u 21:54
STRAŠNO: Predozirao se unuk Ere Ojdanića - drama u Resniku
UNUK Ere Ojdanića, Andrija Ojdanić danas se predozirao narkoticima, zbog čega je morala da reaguje hitna pomoć.
03. 07. 2026. u 18:30
Komentari (0)