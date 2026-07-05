IRANSKI GENERAL PORUČUJE: Vojska ne gubi ni trenutak tokom prekida vatre

IRANSKI brigadni general Mohamed Akraminija izjavio je da se prekid vatre koristi za povećanje borbene gotovosti i upozorio da će svaka "greška neprijatelja biti dočekana odlučnim odgovorom".

Sobhan Farajvan/PACIFIC P / Sipa Press / Profimedia

General Akraminija je rekao da Iran koristi obustavu neprijateljstava da ojača svoje oružane snage i dodao da iranska vojska neće da gubi ni trenutak, prenosi Al Džazira.

"Ako neprijatelji naprave grešku, definitivno će se suočiti sa razornim i odlučnim odgovorom iranskih oružanih snaga", rekao je Akraminija.

Hiljade američkih i izraelskih vazdušnih udara pogodile su niz vojnih ciljeva, energetske objekte i civilnu infrastrukturu tokom nedelja rata koji je počeo 28. februara ubistvom ajatolaha Alija Hamneija. U napadima je ubijeno više od 3.000 ljudi u Iranu, preneli su iranski državni mediji.

(Tanjug)