NAJNOVIJA VREMENSKA PROGNOZA: Evo kakvo će vreme biti naredne nedelje

DANAS pretežno sunčano, a posle podne uz slab do umeren razvoj oblačnosti tek ponegde u brdsko-planinskim predelima sa kratkotrajnom kišom.

FOTO: AI generated/Gemini

Vetar slab i umeren, na severu i istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 26 do 30 °S.

Foto: Printskrin

NAREDNIH DANA DNEVNA TEMPERATURA ISPOD ILI OKO 30 °C



Naredne sedmice promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i lokalne (ređe) pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, koji se očekuju uglavnom u prvoj polovini sedmice.

Dnevna temperatura biće u granicama proseka, u većini mesta od 26 do 32 °S.