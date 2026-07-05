Društvo

NAJNOVIJA VREMENSKA PROGNOZA: Evo kakvo će vreme biti naredne nedelje

V.N.

05. 07. 2026. u 12:12

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DANAS pretežno sunčano, a posle podne uz slab do umeren razvoj oblačnosti tek ponegde u brdsko-planinskim predelima sa kratkotrajnom kišom.

НАЈНОВИЈА ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА: Ево какво ће време бити наредне недеље

FOTO: AI generated/Gemini

Vetar slab i umeren, na severu i istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 26 do 30 °S.

Foto: Printskrin

NAREDNIH DANA DNEVNA TEMPERATURA ISPOD ILI OKO 30 °C


Naredne sedmice promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i lokalne (ređe) pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, koji se očekuju uglavnom u prvoj polovini sedmice. 

Dnevna temperatura biće u granicama proseka, u većini mesta od 26 do 32 °S.

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