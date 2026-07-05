NAJNOVIJA VREMENSKA PROGNOZA: Evo kakvo će vreme biti naredne nedelje
DANAS pretežno sunčano, a posle podne uz slab do umeren razvoj oblačnosti tek ponegde u brdsko-planinskim predelima sa kratkotrajnom kišom.
Vetar slab i umeren, na severu i istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 26 do 30 °S.
NAREDNIH DANA DNEVNA TEMPERATURA ISPOD ILI OKO 30 °C
Naredne sedmice promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i lokalne (ređe) pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, koji se očekuju uglavnom u prvoj polovini sedmice.
Dnevna temperatura biće u granicama proseka, u većini mesta od 26 do 32 °S.
Preporučujemo
BESEDNICI NA PRAVNOM: Posle kraće pauze nastavlja se tradicionalno takmičenje
05. 07. 2026. u 18:38
GUŽVE NA GRADINI VEĆE NEGO NA PREŠEVU: Kolonama nema kraja
05. 07. 2026. u 10:49
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
ORBAN SE OGLASIO ZBOG SITUACIJE U ZEMLjI: Izdao hitno upozorenje
LIDER mađarske opozicione stranke Fides i bivši premijer zemlje Viktor Orban optužio je danas vladu stranke Tisa da vodi zemlju ka diktaturi, nakon polemike izazvane izjavama bivšeg predsednika Janoša Adera o planiranim smenama državnih funkcionera.
05. 07. 2026. u 12:34
Oglasila se Kosjerina posle vesti da je Mirka menja u kvizu "Ja volim Srbiju": "Tako su stajale stvari..."
VEST da bi glumica Mirka Vasiljević od septembra mogla da preuzme voditeljsku ulogu u kvizu "Ja volim Srbiju", umesto dosadašnje voditeljke Dragane Kosjerine, izazvala je veliku pažnju javnosti.
05. 07. 2026. u 21:54
STRAŠNO: Predozirao se unuk Ere Ojdanića - drama u Resniku
UNUK Ere Ojdanića, Andrija Ojdanić danas se predozirao narkoticima, zbog čega je morala da reaguje hitna pomoć.
03. 07. 2026. u 18:30
Komentari (0)