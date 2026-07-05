PUT DO TRAJNOG POVEĆANJA MESEČNIH PRIMANJA: Evo kako penzioneri mogu dodatno napuniti novčanik

PENZIONERI u Srbiji imaju zakonsku mogućnost da istovremeno primaju penziju i budu radno angažovani, a za mnoge od njih to je put do trajnog povećanja mesečnih primanja. Ključni uslov za novi, povoljniji obračun penzije jeste da penzioner nakon odlaska u penziju provede na poslu najmanje godinu dana.

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Iako prava i obaveze zavise od vrste penzije koju korisnik ostvaruje, opcija ponovnog obračuna dostupna je onima za koje poslodavci tokom dodatnog angažovanja uredno uplaćuju doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Korisnici starosne penzije imaju najmanje ograničenja kada je u pitanju dodatna zarada.

Oni mogu nesmetano da:

- Zasnuju klasičan radni odnos kod poslodavca.

- Rade po ugovoru o delu ili autorskom ugovoru.

- Registruju sopstvenu delatnost i posluju kao preduzetnici.

U svim ovim slučajevima, starosni penzioneri nastavljaju da primaju svoju redovnu penziju, a nakon minimalno godinu dana staža osiguranja, dobijaju pravo da podnesu zahtev za ponovni obračun, što može dovesti do trajnog povećanja njihovog čeka.

Ograničenja

Za razliku od starosnih, korisnici porodičnih i invalidskih penzija suočavaju se sa znatno strožim pravilima:

Porodična penzija: Isplata se uglavnom obustavlja ukoliko se korisnik zaposli ili pokrene samostalnu delatnost. Izuzetak postoji samo za rad po ugovoru o delu ili autorskom ugovoru, i to pod uslovom da mesečna zarada ne prelazi najnižu osnovicu osiguranja zaposlenih.

Invalidska penzija: Ovi penzioneri mogu raditi isključivo preko ugovora o delu ili autorskih ugovora. Ukoliko zasnuju klasičan radni odnos, isplata penzije se prekida, a nadležni organi mogu pokrenuti novu procenu njihove radne sposobnosti kako bi proverili da li i dalje ispunjavaju uslove za invalidsku penziju.

Kako doprinosi utiču na povećanje?

Bez obzira na to da li penzioner radi puno ili nepuno radno vreme, poslodavac je dužan da uplaćuje doprinose za PIO.

Upravo ti naknadno uplaćeni doprinosi ulaze u bazu za novi obračun.

Za mnoge penzionere, rad na administrativnim pozicijama, sezonski poslovi ili čuvanje dece postaju način ne samo da dopune kućni budžet trenutnom zaradom, već i da dugoročno osiguraju veća primanja od države.

(24sedam)