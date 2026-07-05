RUSI RAZVILI NOVI LEK: Smanjuje neželjene efekte u lečenju raka
Ruski naučnici stvorili su preparat koji smanjuje neželjene efekte tokom radioterapije, saopštio je za RIA Novosti glavni onkolog, generalni direktor NMIC radiologije Ministarstva zdravlja Rusije, akademik Ruske akademije nauka Andrej Kaprin.
- Jedan od perspektivnih pravaca povezan je sa stvaranjem radioprotektivnog preparata, koji je namenjen smanjenju negativnog uticaja jonizujućeg zračenja na organizam. Takva sredstva su posebno tražena u radioterapiji, gde naš zadatak nije samo maksimalno efikasno delovanje na tumor, već i zaštita zdravih tkiva - rekao je on.
Takva istraživanja važna su za obezbeđivanje radijacione bezbednosti, uključujući i vanredne situacije tehnogenog karaktera, istakao je lekar.
Preparat trenutno prolazi neophodnu ekspertizu. Još je rano govoriti o njegovoj širokoj primeni, ali dobijeni rezultati omogućavaju da se sa opreznim optimizmom gleda na perspektive ovog pravca, dodao je Kaprin.
(RIA)
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