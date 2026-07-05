Nesreće

JEZIVE SLIKE SA MESTA POGIBIJE DVA TINEJDŽERA: Zakucali se automobilom u drvo kod Banje Koviljače (FOTO)

В. Митрић

05. 07. 2026. u 10:23

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DVOJICA osamnaestogodišnjaka iz Banje Koviljače izgubila su život u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila rano jutros na putu ka Loznici.

ЈЕЗИВЕ СЛИКЕ СА МЕСТА ПОГИБИЈЕ ДВА ТИНЕЈЏЕРА: Закуцали се аутомобилом у дрво код Бање Ковиљаче (ФОТО)

Foto: V.Mitrić

Automobil u kom su bili udario je u drvo.

Silina udarca je bila tolika da su na mestu događaja od teških povreda izdahnuli.

Fotografije sa lica mesta su jezive, a kako se može videti, automobil kojim su nesrećni mladići udarili u drvo potpuno je uništen.

Foto: V.Mitrić

Foto: V.Mitrić

Na licu mesta obavljen je uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti i tačan uzrok koji je doveo do gubitka dva mlada života.

Foto: V.Mitrić

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