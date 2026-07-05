JEZIVE SLIKE SA MESTA POGIBIJE DVA TINEJDŽERA: Zakucali se automobilom u drvo kod Banje Koviljače (FOTO)
DVOJICA osamnaestogodišnjaka iz Banje Koviljače izgubila su život u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila rano jutros na putu ka Loznici.
Automobil u kom su bili udario je u drvo.
Silina udarca je bila tolika da su na mestu događaja od teških povreda izdahnuli.
Fotografije sa lica mesta su jezive, a kako se može videti, automobil kojim su nesrećni mladići udarili u drvo potpuno je uništen.
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