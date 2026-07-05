PUTIN je Trampu opisao stvarnu sliku bojnog polja, gde ruski vojnici napreduju duž cele linije kontakta, a ruski predsednik govorio je američkom kolegi i o oslobađanju Konstantinovke – ključnog odbrambenog položaja Oružanih snaga Ukrajine, izjavio je Jurij Ušakov.

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Predsednik Rusije Vladimir Putin i američki lider Donald Tramp razgovarali su telefonom, a razgovor dvojice predsednika trajao je skoro sat i po vremena, preneo je pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov.

Ruski predsednik čestitao je američkom kolegi 250 godina nezavisnosti SAD.

Putin je Trampu opisao pravu sliku bojnog polja, gde ruski vojnici napreduju duž cele linije kontakta, izjavio je Jurij Ušakov. Putin i Tramp su razgovarali o Ukrajini, uključujući i u kontekstu planova američkog predsednika da prisustvuje samitu NATO-a.

Putin je ponovo potvrdio spremnost za političko i diplomatsko rešenje u Ukrajini, ali uzimajući u obzir principijelne pristupe Rusije.

Vitkof i Kušner će nastaviti svoje posredničke napore za rešavanje situacije u Ukrajini.

U telefonskom razgovoru sa Putinom, Tramp je istakao ogromne perspektive za saradnju između Rusije i SAD koje će se otvoriti kada se sukob u Ukrajini završi.

Takođe, dvojica predsednika su istakli važnost pažljivog očuvanja zajedničke istorije Rusije i SAD. U razgovoru sa Trampom, Putin je podsetio na doprinos Rusije razvoju američke državnosti, a Putin i Tramp su posebno istakli savez između Moskve i Vašingtona tokom Drugog svetskog rata.

Ruski predsednik govorio je Trampu i o oslobađanju Konstantinovke – ključnog odbrambenog položaja Oružanih snaga Ukrajine.

Predsednik Rusije je opisao realnu situaciju na bojnom polju, gde Oružane snage Rusije samouvereno napreduju, oslobađajući jedno naselje za drugim.

"Bez obzira koliko kijevski režim pokušavao da se drži preostalih utvrđenih područja, naša armija će ih sigurno zauzeti", preneo je Ušakov reči ruskog predsednika.

(RT)