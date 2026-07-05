Svet

UDRUŽUJU SE DVE VOJSKE: Ruski brodovi stigli u kinesku vojnu bazu

Novosti online

05. 07. 2026. u 09:08

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ODRED brodova ruske Tihookeanske flote stigao je u nedelju u pomorsku vojnu bazu u gradu Ćingdao, u istočnoj kineskoj provinciji Šandung, radi učešća u zajedničkim rusko-kineskim vežbama „Pomorska saradnja 2026“.

УДРУЖУЈУ СЕ ДВЕ ВОЈСКЕ: Руски бродови стигли у кинеску војну базу

Iranian Army Office via ZUMA Press Wire / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Kako je saopštila pres-služba Tihookeanske flote Rusije, vežbe će biti održane u vodama Žutog mora od 6. do 13. jula.

- Mornari Ratne mornarice Rusije i Ratne mornarice Narodnooslobodilačke armije Kine, uz podršku pomorske avijacije, usavršavaće zajedničke spasilačke operacije, uvežbavati protivpodmorničke zadatke i protivvazdušnu odbranu, kao i izvoditi zajednička artiljerijska gađanja - navodi se u saopštenju.

Komandant odreda brodova Tihookeanske flote, kontraadmiral Evgenije Mjasojedov, izvestio je rukovodioce predstojećih vežbi sa ruske i kineske strane o dolasku odreda.

U sastav ruske grupe ušli su gardijska raketna krstarica „Varjag“, korveta „Rezki“, dizel-električna podmornica „Ufa“ i spasilački brod „Igor Belousov“.

Sa kineske strane u vežbama će učestvovati razarači „Anšan“ i „Kajfeng“, fregata „Vuhu“, dizel-električna podmornica klase „Juan“, univerzalni brod za snabdevanje „Kekesili-hu“ i spasilački brod „Jančenghu“.

(Sputnjik)

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