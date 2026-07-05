UDRUŽUJU SE DVE VOJSKE: Ruski brodovi stigli u kinesku vojnu bazu
ODRED brodova ruske Tihookeanske flote stigao je u nedelju u pomorsku vojnu bazu u gradu Ćingdao, u istočnoj kineskoj provinciji Šandung, radi učešća u zajedničkim rusko-kineskim vežbama „Pomorska saradnja 2026“.
Kako je saopštila pres-služba Tihookeanske flote Rusije, vežbe će biti održane u vodama Žutog mora od 6. do 13. jula.
- Mornari Ratne mornarice Rusije i Ratne mornarice Narodnooslobodilačke armije Kine, uz podršku pomorske avijacije, usavršavaće zajedničke spasilačke operacije, uvežbavati protivpodmorničke zadatke i protivvazdušnu odbranu, kao i izvoditi zajednička artiljerijska gađanja - navodi se u saopštenju.
Komandant odreda brodova Tihookeanske flote, kontraadmiral Evgenije Mjasojedov, izvestio je rukovodioce predstojećih vežbi sa ruske i kineske strane o dolasku odreda.
U sastav ruske grupe ušli su gardijska raketna krstarica „Varjag“, korveta „Rezki“, dizel-električna podmornica „Ufa“ i spasilački brod „Igor Belousov“.
Sa kineske strane u vežbama će učestvovati razarači „Anšan“ i „Kajfeng“, fregata „Vuhu“, dizel-električna podmornica klase „Juan“, univerzalni brod za snabdevanje „Kekesili-hu“ i spasilački brod „Jančenghu“.
(Sputnjik)
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