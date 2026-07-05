Svet

IZRAEL RASPOREDIO "GVOZDENU KUPOLU" U EMIRATIMA: Isplivale šokantne informacije tokom početka rata sa Iranom

В.Н.

05. 07. 2026. u 09:23

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

IZRAELSKA ministarka saobraćaja Miri Regev potvrdila je danas da je Izrael na početku rata sa Iranom rasporedio bateriju protivraketnog sistema "Gvozdena kupola" u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

ИЗРАЕЛ РАСПОРЕДИО ГВОЗДЕНУ КУПОЛУ У ЕМИРАТИМА: Испливале шокантне информације током почетка рата са Ираном

printscreen/youtube/AFP News Agency

Regev je u izjavi za Vojni radio navela da su "balističke rakete jedan od najvećih izazova", ali nije iznela dodatne detalje o operaciji, preneo je Tajms of Izrael.

Kako je navela, ona je prvi izraelski zvaničnik koji je javno potvrdio raspoređivanje sistema u UAE, iako je u maju američki ambasador u Izraelu, Majk Hakabi, takođe potvrdio taj potez.

Prema ranijim navodima medija, uključujući Aksios, Izrael je u aprilu rasporedio sistem zajedno sa vojnim osobljem koje ga je operativno podržavalo.

U izveštaju se navodi i da je tokom sukoba Iran izveo brojne napade na Ujedinjene Arapske Emirate, ispalivši oko 550 balističkih i krstarećih raketa i 2.200 dronova, prema podacima Ministarstva odbrane UAE.

UAE su, prema tim podacima, bile među najčešće gađanim zemljama u regionu tokom sukoba.

 

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
FIKSNE PROTEZE KOD DECE I ODRASLIH: Prvi korak ka zdravom i lepom osmehu

FIKSNE PROTEZE KOD DECE I ODRASLIH: Prvi korak ka zdravom i lepom osmehu