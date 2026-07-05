IZRAEL RASPOREDIO "GVOZDENU KUPOLU" U EMIRATIMA: Isplivale šokantne informacije tokom početka rata sa Iranom
IZRAELSKA ministarka saobraćaja Miri Regev potvrdila je danas da je Izrael na početku rata sa Iranom rasporedio bateriju protivraketnog sistema "Gvozdena kupola" u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
Regev je u izjavi za Vojni radio navela da su "balističke rakete jedan od najvećih izazova", ali nije iznela dodatne detalje o operaciji, preneo je Tajms of Izrael.
Kako je navela, ona je prvi izraelski zvaničnik koji je javno potvrdio raspoređivanje sistema u UAE, iako je u maju američki ambasador u Izraelu, Majk Hakabi, takođe potvrdio taj potez.
Prema ranijim navodima medija, uključujući Aksios, Izrael je u aprilu rasporedio sistem zajedno sa vojnim osobljem koje ga je operativno podržavalo.
U izveštaju se navodi i da je tokom sukoba Iran izveo brojne napade na Ujedinjene Arapske Emirate, ispalivši oko 550 balističkih i krstarećih raketa i 2.200 dronova, prema podacima Ministarstva odbrane UAE.
UAE su, prema tim podacima, bile među najčešće gađanim zemljama u regionu tokom sukoba.
(Tanjug)
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