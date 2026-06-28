SMRT ZA 45 MINUTA: Stravična tragedija u Francuskoj
Trogodišnje dete, koje je izmaklo pažnji roditelja, preminulo je od vrućine u parkiranom automobilu u Francuskoj.
Tragedija se dogodila ovih dana ispred porodične kuće u departmanu Doline Oaze nedaleko od Pariza. Sve se događalo tokom dugog talasa tropskih vrućina koje su potresale ovaj deo Evrope.
Cela porodica je bila na popodnevnom odmoru, kada se dete neopaženo iskralo iz kuće. Majka se odmarala u kući sa mlađim detetom starim godinu i po, dok se otac odmarao u sporednom objektu.
Dete se tokom porodičnog odmora iskralo i ušlo u otključana kola, da bi se vrata za njim zatim automatski zaključala, pa nije moglo da izađe napolje.
Posle 45 minuta, roditelji i spasioci su bezuspešno pokušali da ga reanimiraju. Majka je od šoka završila u bolnici.
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