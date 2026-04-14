RAT na Bliskom istoku, dan 45.

Foto: Tanjug/AP/Vahid Salemi

Izrael uništio čitav grad u Libanu

Izrael je uništio čitav grad El Hijam na jugu Libana — za mesec dana, proizilazi iz videa koji su objavili mediji.

Teheran ne strahuje od blokade Ormuza

Iran neće biti pogođen američkom blokadom Ormuskog moreuza, jer ima više od osam kilometara kopnenih i morskih granica, ocenio je ministar unutrašnjih poslova Eskandar Momeni. (Više o tome pročitajtze OVDE)

Sukob petrodolara i petrojuana

Sukob na Bliskom istoku i zatvaranje Ormuskog moreuza izazvali su nagli porast plaćanja nafte u juanima, što je dovelo do toga da petrojuan ponovo počinje da se aktuelizuje kao alternativa petrodolaru, pišu mediji.

Šef Mosada: Ušli smo u centar Teherana

Direktor izraelske obaveštajne službe Mosad David Barnea izjavio je danas na ceremoniji povodom Dana sećanja na Holokaust, da je ta služba delovala je "u srcu Teherana" tokom nedavne američko-izraelske kampanje protiv Irana. (Više o tome pročitajte OVDE)

To je rat protiv britanskih porodica

Ministarka finansija Velike Britanije Rejčel Rivs rekla je da je "veoma frustrirana i ljuta" zbog "ludosti" američkog predsednika Donalda Trampa u vezi sa ratom u Iranu, upozoravajući da globalna nestabilnost već utiče na britanske porodice.

Tramp šokiran

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je šokiran jer italijanska premijerka Đorđa Meloni ne želi da mu pomogne u ratu sa Iranom, odnosno da pomogne SAD da se reši nuklearnog naoružanja.

Šteta američko-izraelske agresije procenjena je na 270 milijardi dolara

Preliminarna procena štete prouzrokovana američko-izraelskim napadima na Iran dostigla je 270 milijardi dolara, a ta cifra može da se promeni, izjavila je danas portparolka vlade u Teheranu Fatemeh Mohadžerani.

Italija odlučila da otkaže automatsko produženje sporazuma o odbrani sa Izraelom

Italija je odlučila da otkaže automatsko produženje sporazuma o odbrani sa Izraelom, saopštila je Đorđa Meloni, predsednik Vlade.

Prethodno je italijanski ministar odbrane Antonio Tajani kritikovao izraelske napade ne civilne ciljeve u Libanu, zbog čega je bio pozvan u izraelsko Ministarstvo spoljnih poslova.

Meloni izjavila je dodala da je neophodno da se nastave mirovni pregovori kako bi se okončao rat između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, kao i da se za saobraćaj otvori Ormuski moreuz.

U sukobu sa Hezbolahom na jugu Libana ranjeno 10 izraelskih vojnika

U sukobu izraelske vojske (IDF) sa naoružanim pripadnicima libanske organizacije Hezbolah u gradu Bint Džbejl na jugu Libana, povređeno je 10 pripadnika IDF-a, od kojih trojica teško, saopštila je danas IDF.

„Ranjeni pripadnici Padobranske brigade su prevezeni u bolnicu, a njihove porodice su obaveštene“, navodi se u saopštenju, prenosi Tajms of Izrael.

Tri izraelska vojnika su u teškom stanju, jedan u srednje teškom stanju, a šestorica su lakše povređena.





Makron u odvojenim razgovorima sa Trampom i Pezeškijanom pozvao na obnovu pregovora

Predsednik Francuske Emanuel Makron saopštio je da je razgovarao sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom i predsednikom Irana Masudom Pezeškijanom i pozvao ih na obnovu pregovora i sprečavanje dalje eskalacije tenzija.

„Juče sam razgovarao sa iranskim predsednikom Masudom Pezeškijanom, kao i sa američkim predsednikom Donaldom Trampom. Pozvao sam na nastavak pregovora prekinutih u Islamabadu, na razjašnjenje nesporazuma i na izbegavanje novih faza eskalacije“, naveo je Makron na platformi Iks.

Foto: Tanjug/ Christophe Petit Tesson (POOL)

On je istakao da je neophodno da primirje bude striktno poštovano i da obuhvati i Liban, kako bi se izbeglo širenje sukoba u regionu.

„Posebno je neophodno da svi strogo poštuju primirje, i da to uključuje i Liban. Podjednako je važno da se Ormuski moreuz ponovo otvori bezuslovno, bez kontrola ili putarina, što je pre moguće“, poručio je francuski predsednik.

Prema njegovim rečima, ukoliko se ispune ovi uslovi, pregovori bi mogli brzo da budu nastavljeni uz učešće ključnih međunarodnih aktera.



„Neophodno je da se nastavi rad kako bi napredovali mirovni pregovori, uz ulaganje svih mogućih napora da se stabilizuje situacija i da se ponovo otvori (Ormuski) moreuz, koji je fundamentalan za nas. Ne samo za snabdevanje gorivom već i za đubriva“, rekla je Meloni novinarima u Veroni, prenose mediji.

Delegacije SAD i Irana ponovo ove nedelje u Pakistanu, Turskoj ili Egiptu

Delegacije Sjedinjenih Američkih Država i Irana održaće kasnije ove nedelje pregovore u pakistanskoj prestonici, Islamabadu, izjavio je danas neimenovani izvor, javlja kineska televizija CCTV, dok i drugi mediji, pozivajući se na upućene izvore, najavljuju nastavak pregovora SAD i Irana u narednim danima, ali se kao moguće lokacije pominju i Turska i Egipat.

Kako je ranije naveo jedan novinar, pozivajući se na izvor u Teheranu, strane su zakazale sastanak za četvrtak.

Prema informacijama medija, koji se pozivaju na izvor upoznat sa situacijom, sastanak bi mogao da bude održan u Turskoj ili Egiptu.

Treći tanker povezan sa Iranom ušao u Persijski zaliv kroz Ormuski moreuz

Treći tanker povezan sa Iranom ušao je danas u Persijski zaliv kroz Ormuski moreuz, prvog dana pune američke blokade brodova koji pristaju u iranske luke, pokazuju podaci o pomorskom saobraćaju.

Tanker „Zaliv mira“, koji plovi pod zastavom Paname i srednje je veličine, ide ka luci Hamrijah u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, pokazuju podaci Londonske berze.

Prema podacima kompanije Kpler, brod obično prevozi iransku naftu ka drugim lukama na Bliskom istoku koje potom izvoze robu u Aziju.

Pre toga, kroz Ormuski moreuz prošla su još dva tankera koji su pod američkim sankcijama.

Tank­er „Murlikišan“ plovi ka Iraku kako bi 16. aprila ukrcao mazut, pokazuju podaci Kplera.

Hezbolah napao nekoliko izraelskih položaja

Libanska oružana grupa objavila je da je izvršila niz napada na izraelske snage i položaje.

Hezbolah tvrdi da su njegovi borci pogodili novouspostavljene izraelske artiljerijske položaje u gradu Bajada raketnim salvama.

Takođe navode da su dronovima napali kontrolnu sobu za vatru u blizini uporišta Kfar Džaladi, nakon čega su raketama ciljali naselje Misgav Am.

Saudijska Arabija preti Trampu

Manje od jednog dana kasnije, Saudijska Arabija vrši pritisak na Trampa da ukine blokadu Ormuskog moreuza, upozoravajući da bi to moglo da podstakne Hute na eskalaciju u Crvenom moru i Bab el-Mandabu, tvrdi WSJ.

Napad u okrugu Tir

Prijavljen napad IDF-a u okrugu Tir na jugu Libana.

⭕️ NOW:



Reported IDF strike in southern Lebanon's Tyre district.



— Mossad Commentary (@MOSSADil) April 14, 2026

Teretni brod pogođen raketama u Omanskom zalivu

Teretni brod je pogođen sa dve neidentifikovane rakete u Omanskom zalivu, saopštila je agencija UKMTO.

Na brodu je izbio požar, a pomoć je pružio pakistanski ratni brod, saopštila je UKMTO.

Pezeškijan razgovarao sa Makronom

Predsednik Irana Masud Pezeškijan je u telefonskom razgovoru sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom naglasio da je Iran spreman da nastavi pregovore isključivo u okviru međunarodnih zakona i propisa, sa ciljem zaštite prava iranskog naroda, prenosi Press tv.

Pezeškijan je rekao da Evropa može da igra konstruktivnu ulogu tako što će podsticati Vašington da poštuje te pravne okvire.

On je sa Makronom razgovarao o najnovijim dešavanjima u regionu, ishodu razgovora u Islamabadu i procesu prekida vatre.

"Uprkos stručnim dogovorima između strana, preterani zahtevi i nedostatak političke volje visokih američkih zvaničnika sprečili su finalizaciju sporazuma", rekao je Pezeškijan, optužujući američku stranu da je blokirala potencijalni mirovni dogovor.

On je dodao da je Iran već objavio svoje uslove za prekid vatre i da će ih se strogo pridržavati.

Govoreći o pretnjama Sjedinjenih Američkih Država u vezi sa Ormuskim moreuzom, Pezeškijan je upozorio na moguće posledice po globalnu trgovinu.

U vezi sa nuklearnim pitanjem, naglasio je da je Iran ranije postigao dogovore sa evropskim zemljama i da ostaje spreman za nastavak pregovora u istom okviru.

Odbacio je "dvostruke standarde" u međunarodnim odnosima i pozvao Evropu da igra aktivniju ulogu.

Još jedan tanker prošao Ormuski moreuz

Još jedan tanker pod američkim sankcijama prošao je Ormuski moreuz nakon što je počela pomorska blokada Vašingtona.

Podaci sajta Marine Traffic pokazuju da je brod "Elpis", koji plovi pod zastavom Komora, delimično natovaren teretom koji je utovaren u iranskoj luci Bušer.

Njegovo registrovano vlasništvo je malezijska firma pod nazivom "Chartchemical".

Nova pretnja je izrečena

Iranski poslanik Ebrahim Rezaei rekao je da moraju biti priznati zahtevi Irana, uključujući kontrolu nad Ormuskim moreuzom, ili bi borbe mogle da se nastave kada se prekine prekid vatre.

Masovna razaranja na jugu Libana

Masovna razaranja u naselju Al-Huš u Tiru, na jugu Libana, nakon serije izraelskih vazdušnih napada usmerenih na stambene objekte rano jutros.

Massive destruction in the Al-Housh neighborhood in Tyre, southern Lebanon, following a series of Israeli airstrikes targeting residential structures early this morning. — Quds News Network (@QudsNen) April 14, 2026

Peskov upozorio na opasnost od obnavljanja rata na Bliskom istoku

Opasnost od obnavljanja rata na Bliskom istoku nije eliminisana, ocenio je sinoć portparol Kremlja Dmitrij Peskov. On je rekao za portal Vesti da su razgovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana do sada završeni bez rezultata.

Vens: Teheran odlučuje šta će se dalje dešavati

Američki potpredsednik Džej Di Vens izjavio je da je "lopta sada u dvorištu Irana" nakon zastoja u mirovnim pregovorima uz posredovanje Pakistana, i odbacio je navode da su razgovori u Islamabadu bile neuspešni, ističući da je postignut "veliki napredak".

Pariz i Lodnon okupljaju istomišljenike da bi omogućili slobodnu plovidbu tankera

U trenutku najave da bi iranske luke od juče trebalo da budu pod blokadom snaga SAD, francuski predsednik Emanuel Makron najavio je održavanje konferencije koju će zajedno organizovati Francuska i Velika Britanija u cilju stvaranja "multinacionalne mirovne misije" čiji je zadatak da obnovi slobodnu plovidbu u Ormuskom moreuzu.

Jedna od tema koju naš pregovarački tim trenutno promoviše, a o kojoj se razgovaralo i u Islamabadu, jeste pitanje reparacija, dodala je ona.

Strahovito granatiranje

Posledice izraelskog granatiranja sela Ajn Al-Mizrab na jugu Libana sinoć, u kojem je poginuo jedan libanski civil.

Netanjahu: Evropa gubi kontrolu nad odgovornošću da brani civilizaciju od varvarstva

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je sinoć da Evropa gubi kontrolu nad odgovornošću da brani civilizaciju od varvarstva, kao i da je zaboravila mnogo toga u vezi sa Holokaustom.

Džej Di Vens optužio Iran za "ekonomski terorizam"

Potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens optužio je Iran za "ekonomski terorizam" zato što je Teheran zatvorio Ormuski moreuz.

"Zatvaranje moreuza od strane Irana predstavlja ekonomski terorizam protiv celog sveta. Oni su u osnovi pretili svakom brodu koji se kreće kroz Ormuski moreuz", rekao je Vens za američki Foks njuz.

Kako je istakao, "dvoje mogu da igraju tu igru".

"Ako Iranci pokušaju da se uključe u ekonomski terorizam, pridržavaćemo se jednostavnog principa da nijedan iranski brod ne izađe", naveo je on.

Udar na Liban

Stambena zgrada je pretrpela veliku štetu nakon što je bila meta izraelskog vazdušnog napada u gradu Tebnin na jugu Libana.

Šef Hezbolaha Naim Kasem odbacuje planirane razgovore između Izraela i Libana

Generalni sekretar libanske militantne grupe Hezbolah Naim Kasem izjavio je sinoć da ta grupa koju podržava Iran apsolutno odbacuje mirovne pregovore između Izraela i Libana koji bi trebalo da se održe danas u Vašingtonu.

Kasem je zatražio od libanskog predsednika Žozefa Auna i premijera Navafa Salama da odustanu od pregovora, u kojima će posredovati Sjedinjene Američke Države, tvrdeći da su izraelski napadi na Liban nastavljeni uz podršku SAD, preneo je Skaj njuz.

Takođe je istakao da Hezbolah veruje da je pravi cilj Izraela da anektira Liban u okviru projekta "Veliki Izrael", političke i verske ideologije prema kojoj većina Bliskog istoka treba da bude deo države Izrael.

U međuvremenu, još jedan visoki zvaničnik političkog saveta Hezbolaha, Vafik Safa, rekao je da ta grupa neće prihvatiti nikakve sporazume koji bi mogli da proisteknu iz direktnih pregovora Libana i Izraela u SAD, kojima se Hezbolah snažno protivi.

Pakistan predlaže da bude domaćin pregovora SAD i Irana

Pakistan je predložio da se u narednim danima, pre isteka dvonedeljnog primirja, u Islamabadu održi drugi krug pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, saopštila su danas dva pakistanska zvaničnika.

Zvaničnici, koji su govorili pod uslovom anonimnosti, kazali su da odluka o tome gde će se potencijalni naredni pregovori održati zavisiti od toga da li će SAD ili Iran zatražiti drugu lokaciju, prenosi AP.

Jedan od zvaničnika je rekao da su, uprkos tome što su završeni bez sporazuma, prvi razgovori, koji su održani proteklog vikenda o postizanju trajnog mira, bili deo tekućeg diplomatskog procesa, a ne jednokratni poduhvat.

SAD i Iran postigli su sporazum o dvonedeljnom prekidu vatre, koji je stupio na snagu 8. aprila, nakon 40 dana sukoba. Američko-izraelski napadi na Iran počeli su 28. februara, nakon što na pregovorima o iranskom nuklearnom programu nije postignut sporazum, a istog dana Iran je počeo napade na Izrael i okolne zemlje, navodeći da to čini zbog američkog prisustva u njima.

Iran zahteva nadoknadu štete od pet zemalja regiona zbog rata

Ambasador Irana u Ujedinjenim nacijama Amir Said Iravani izjavio je da Teheran zahteva ratnu odštetu od Bahreina, Saudijske Arabije, Katara, UAE i Jordana zbog učešća u ratu SAD i Izraela protiv Irana.

- Ovih pet zemalja su svojim nezakonitim delima prekršile svoje obaveze prema Islamskoj Republici Iran po međunarodnom pravu. One moraju u potpunosti nadoknaditi štetu nanesenu Islamskoj Republici Iran, uključujući isplatu nadoknade za svu materijalnu i moralnu štetu nastalu usled njihovih međunarodno nezakonitih dela - rekao je Iravani, prenosi danas Tasnim.

Dokument sa ovim zahtevom je upućen generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Antoniju Guterešu i predsedniku Saveta bezbednosti UN, čiju funkciju Bahrein obavlja ovog meseca.

Kineski tanker pod sankcijama SAD prošao Ormuski moreuz iz luke u UAE

Kineski tanker "Rič stari", koji je pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država, prošao je danas kroz Ormuski moreuz nakon što je isplovio iz luke u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, uprkos američkoj blokadi, pokazuju podaci o pomorskom saobraćaju na sajtu Marine traffic.

Podaci pokazuju da je tanker sa kineskom posadom utovario teret u svojoj poslednjoj luci pristajanja, Hamriji, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

"Rič Stari" je prvi tanker koji je prošao kroz Ormuski moreuz i koji je izašao iz Persijskog zaliva od juče u 16.00 sati po srednjoevropskom vremenu, kada je počela američka blokada saobraćaja iz iranskih luka, prenosi Rojters.

Kalas osudila slom međunarodnog prava

Visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas osudila je sinoć na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija slom međunarodnog prava na Bliskom istoku i u Ukrajini.

Ona je upozorila da se svet trenutno nalazi u najtežoj situaciji od Drugog svetskog rata i da eskalacija krize na Bliskom istoku gura globalni poredak i energetska tržišta na ivicu propasti, preneo je Politiko.

- Zajedno, krize u Evropi i na Bliskom istoku predstavljaju najjasniji znak napuštanja starih pravila, uključujući i Povelju UN - navela je Kalas.

Rubio će učestvovati u izraelsko-libanskim pregovorima?

Američki državni sekretar Marko Rubio učestvovaće u direktnim pregovorima između Izraela i Libana u utorak, rekao je zvaničnik Stejt departmenta.

Američki ambasador u Libanu Mišel Isa i savetnik Stejt departmenta Majkl Nidam takođe će biti deo američke delegacije za pregovore, koji će se održati u američkom Stejt departmentu.

Izraelsku i libansku delegaciju predvodiće njihovi ambasadori, Jehiel Lajter i Nada Hamadeh.

BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja