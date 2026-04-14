Trampova blokada bez efekta: Tankeri pod američkim sankcija prolaze kroz Ormuz
NAJMANjE tri broda, uključujući dva tankera sankcionisana od strane Sjedinjenih Država, ušla su u Zaliv kroz Ormuski moreuz prvog punog dana američke blokade brodova koji pristaju u iranske luke, prema podacima o brodarstvu.
Pošto tri broda koja su u utorak prolazila kroz moreuz nisu išla ka iranskim lukama, nisu bila pogođena blokadom.
Tanker srednjeg dometa „Peace Gulf“, koji plovi pod panamskom zastavom, plovi ka luci Hamrija u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, pokazali su podaci LSEG-a. Brod obično prevozi iransku naftu, petrohemijsku sirovinu, u druge neiranske luke na Bliskom istoku radi izvoza u Aziju, pokazali su podaci Kpler-a.
Pre toga, dva tankera sankcionisana od strane SAD prošla su kroz uski plovni put, kroz koji prolazi petina globalnog izvoza energije. Tanker „Murlikishan“ kreće se u Irak da utovari lož ulje u četvrtak, pokazali su podaci Kpler-a. Brod, ranije poznat kao MKA, prevozio je rusku i iransku naftu.
Još jedan sankcionisani tanker, Rič Stari, bio bi prvi koji je prošao kroz moreuz i izašao iz Zaliva od početka blokade u ponedeljak, pokazali su podaci LSEG-a i Kplera.
Tanker i njegov vlasnik, Šangaj Sjuanrun Šiping Ko Ltd, sankcionisani su od strane SAD zbog poslovanja sa Iranom.
Rič Stari je tanker srednjeg dometa, koji prevozi oko 250.000 barela metanola, prema podacima. Teret je utovario u svojoj poslednjoj luci Hamrija, pokazali su podaci. Tanker u kineskom vlasništvu ima kinesku posadu na brodu, pokazali su podaci.
AMERIČKA BLOKADA
Predsednik SAD Donald Tramp objavio je blokadu iranskih luka u nedelju nakon što mirovni pregovori između SAD i Irana tokom vikenda u glavnom gradu Pakistana, Islamabadu, nisu uspeli da postignu dogovor.
Pre toga, Iran je skoro potpuno obustavio saobraćaj kroz moreuz – ključnu rutu za globalne isporuke energije – kao odgovor na američko-izraelske napade na njegovu teritoriju od 28. februara.
Iranska de fakto kontrola nad uskim grlom dovela je do vrtoglavog rasta cena gasa i benzina širom sveta. Sada Vašington ima za cilj da oduzme Teheranu kontrolu nad moreuzom, čineći nemogućim tranzit iranskih tankera, koji su svakodnevno prolazili.
-Ovo komplikuje sve za komercijalne brodove koji su nasukani u Zalivu. Sada moraju da dobiju dozvolu od Irana da prođu, kao i od SAD, rekao je Malik Traina iz Al Džazire, izveštavajući iz Kuvajta.
-Postoji realan rizik od eskalacije ovde, jer ako se iranski brodovi zaustave, ako se zaustavi iranska nafta, Iran bi možda mogao da spreči druge brodove iz Zaliva da dolaze i ulaze u moreuz, rekao je Traina.
„OPASNO I NEODGOVORNO“
Portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova Guo Điakun izjavio je u utorak da su SAD „povećale vojne operacije i preduzele ciljanu blokadu, što će samo pogoršati tenzije i potkopati već krhki sporazum o prekidu vatre“.
Rekao je da potez SAD „dodatno ugrožava bezbednost prolaska kroz moreuz“, nazivajući ga „opasnim i neodgovornim ponašanjem“.
Kina dobija više od polovine svoje nafte sa Bliskog istoka, posebno iz Irana. Prema podacima Kplera, Kina je prošle godine kupila više od 80 procenata iranske nafte. Kineski uvoz iranske sirove nafte iznosio je 1,4 miliona barela nafte dnevno prošle godine, od ukupno 10,4 miliona barela uvoza morske sirove nafte dnevno.
Uprkos blokadi, izgledi za diplomatski proboj nisu potpuno mrtvi.
Tramp je rekao da još uvek postoji prostor da Iran postigne dogovor, a pakistanski zvaničnik je rekao Al Džaziri da je zemlja spremna da bude domaćin procesa za postizanje mira koliko god je potrebno, dodajući da se diplomatski kontakti između svih strana nastavljaju.
(Al Džazira)
Preporučujemo
SALDO PRVOG MESECA RATA U IRANU: Ko dobija, a ko gubi i zašto EU čeka da potone još dublje
13. 04. 2026. u 21:42
Blokada Ormuza ne slabi Iran: Novi vojni kapaciteti iznenadiće protivnike
14. 04. 2026. u 17:06
Neizvesnost nas ubija: Kapetan broda nasukanog u Persijskom zalivu
14. 04. 2026. u 18:22
IRAN UPOZORAVA AMERIKANCE: Potopićemo vas! Naše snage su spremne
13. 04. 2026. u 18:45
"RUSI, IDITE KUĆI!" Jeziva politička poruka sa trga u Budimpešti, Mađar već počeo da radi po nalogu Brisela (VIDEO)
VELIKI politički zaokret u Mađarskoj najavio je lider opozicione Tise Petar Mađar, koji je posle izborne pobede poručio da zemlju čeka obnova punog učešća u Evropskoj uniji i NATO, miran prenos vlasti i ozbiljno preuređenje državnog vrha.
13. 04. 2026. u 07:27
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
