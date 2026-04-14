Trampova blokada bez efekta: Tankeri pod američkim sankcija prolaze kroz Ormuz

NAJMANjE tri broda, uključujući dva tankera sankcionisana od strane Sjedinjenih Država, ušla su u Zaliv kroz Ormuski moreuz prvog punog dana američke blokade brodova koji pristaju u iranske luke, prema podacima o brodarstvu.

Pošto tri broda koja su u utorak prolazila kroz moreuz nisu išla ka iranskim lukama, nisu bila pogođena blokadom.

Tanker srednjeg dometa „Peace Gulf“, koji plovi pod panamskom zastavom, plovi ka luci Hamrija u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, pokazali su podaci LSEG-a. Brod obično prevozi iransku naftu, petrohemijsku sirovinu, u druge neiranske luke na Bliskom istoku radi izvoza u Aziju, pokazali su podaci Kpler-a.

Pre toga, dva tankera sankcionisana od strane SAD prošla su kroz uski plovni put, kroz koji prolazi petina globalnog izvoza energije. Tanker „Murlikishan“ kreće se u Irak da utovari lož ulje u četvrtak, pokazali su podaci Kpler-a. Brod, ranije poznat kao MKA, prevozio je rusku i iransku naftu.

Još jedan sankcionisani tanker, Rič Stari, bio bi prvi koji je prošao kroz moreuz i izašao iz Zaliva od početka blokade u ponedeljak, pokazali su podaci LSEG-a i Kplera.

Tanker i njegov vlasnik, Šangaj Sjuanrun Šiping Ko Ltd, sankcionisani su od strane SAD zbog poslovanja sa Iranom.

Rič Stari je tanker srednjeg dometa, koji prevozi oko 250.000 barela metanola, prema podacima. Teret je utovario u svojoj poslednjoj luci Hamrija, pokazali su podaci. Tanker u kineskom vlasništvu ima kinesku posadu na brodu, pokazali su podaci.



Predsednik SAD Donald Tramp objavio je blokadu iranskih luka u nedelju nakon što mirovni pregovori između SAD i Irana tokom vikenda u glavnom gradu Pakistana, Islamabadu, nisu uspeli da postignu dogovor.

Pre toga, Iran je skoro potpuno obustavio saobraćaj kroz moreuz – ključnu rutu za globalne isporuke energije – kao odgovor na američko-izraelske napade na njegovu teritoriju od 28. februara.

Iranska de fakto kontrola nad uskim grlom dovela je do vrtoglavog rasta cena gasa i benzina širom sveta. Sada Vašington ima za cilj da oduzme Teheranu kontrolu nad moreuzom, čineći nemogućim tranzit iranskih tankera, koji su svakodnevno prolazili.

-Ovo komplikuje sve za komercijalne brodove koji su nasukani u Zalivu. Sada moraju da dobiju dozvolu od Irana da prođu, kao i od SAD, rekao je Malik Traina iz Al Džazire, izveštavajući iz Kuvajta.

-Postoji realan rizik od eskalacije ovde, jer ako se iranski brodovi zaustave, ako se zaustavi iranska nafta, Iran bi možda mogao da spreči druge brodove iz Zaliva da dolaze i ulaze u moreuz, rekao je Traina.



„OPASNO I NEODGOVORNO“

Portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova Guo Điakun izjavio je u utorak da su SAD „povećale vojne operacije i preduzele ciljanu blokadu, što će samo pogoršati tenzije i potkopati već krhki sporazum o prekidu vatre“.

Rekao je da potez SAD „dodatno ugrožava bezbednost prolaska kroz moreuz“, nazivajući ga „opasnim i neodgovornim ponašanjem“.

Kina dobija više od polovine svoje nafte sa Bliskog istoka, posebno iz Irana. Prema podacima Kplera, Kina je prošle godine kupila više od 80 procenata iranske nafte. Kineski uvoz iranske sirove nafte iznosio je 1,4 miliona barela nafte dnevno prošle godine, od ukupno 10,4 miliona barela uvoza morske sirove nafte dnevno.

Uprkos blokadi, izgledi za diplomatski proboj nisu potpuno mrtvi.

Tramp je rekao da još uvek postoji prostor da Iran postigne dogovor, a pakistanski zvaničnik je rekao Al Džaziri da je zemlja spremna da bude domaćin procesa za postizanje mira koliko god je potrebno, dodajući da se diplomatski kontakti između svih strana nastavljaju.

