Direktor Mosada: Delovali smo u srcu Teherana i obezbedili precizne podatke vojsci

DIREKTOR izraelske obaveštajne službe Mosad David Barnea izjavio je danas na ceremoniji povodom Dana sećanja na Holokaust, da je ta služba delovala je "u srcu Teherana" tokom nedavne američko-izraelske kampanje protiv Irana.

Daniren / Alamy / Profimedia

"Obezbedili smo precizne obaveštajne podatke ratnom vazduhoplovstvu i pogodili rakete koje su pretile Izraelu. Ali naša misija još nije završena", dodao je šef izraelske obaveštajne službe, prenosi Tajms of Izrael.

Barnea je naveo da nisu mislili da će ova misija biti okončana odmah po završetku borbi.

"Intenzivno smo planirali da naša operacija bude nastavljena i da daje rezultate i u periodu nakon napada u Teheranu", dodao je on.

Barnea je kazao da će se uloga Mosada po tom pitanju završiti tek kada taj radikalni režim bude zamenjen.

"Promena režima u Iranu je naša misija. Nećemo da stojimo po strani i posmatramo, suočeni sa još jednom egzistencijalnom pretnjom", istakao je on.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje