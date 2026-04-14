Direktor Mosada: Delovali smo u srcu Teherana i obezbedili precizne podatke vojsci
DIREKTOR izraelske obaveštajne službe Mosad David Barnea izjavio je danas na ceremoniji povodom Dana sećanja na Holokaust, da je ta služba delovala je "u srcu Teherana" tokom nedavne američko-izraelske kampanje protiv Irana.
"Obezbedili smo precizne obaveštajne podatke ratnom vazduhoplovstvu i pogodili rakete koje su pretile Izraelu. Ali naša misija još nije završena", dodao je šef izraelske obaveštajne službe, prenosi Tajms of Izrael.
Barnea je naveo da nisu mislili da će ova misija biti okončana odmah po završetku borbi.
"Intenzivno smo planirali da naša operacija bude nastavljena i da daje rezultate i u periodu nakon napada u Teheranu", dodao je on.
Barnea je kazao da će se uloga Mosada po tom pitanju završiti tek kada taj radikalni režim bude zamenjen.
"Promena režima u Iranu je naša misija. Nećemo da stojimo po strani i posmatramo, suočeni sa još jednom egzistencijalnom pretnjom", istakao je on.
"RUSI, IDITE KUĆI!" Jeziva politička poruka sa trga u Budimpešti, Mađar već počeo da radi po nalogu Brisela (VIDEO)
VELIKI politički zaokret u Mađarskoj najavio je lider opozicione Tise Petar Mađar, koji je posle izborne pobede poručio da zemlju čeka obnova punog učešća u Evropskoj uniji i NATO, miran prenos vlasti i ozbiljno preuređenje državnog vrha.
13. 04. 2026. u 07:27
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
