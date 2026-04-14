Tramp traži od kongresa: FISA 702 ključan za vojsku i nacionalnu bezbednost SAD

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp pozvao je danas republikance u Kongresu SAD da se ujedine i podrže produženje važenja člana 702 Zakona o nadzoru stranih obaveštajnih službi (FISA), ocenjujući da je ona od ključnog značaja za američku vojsku i nacionalnu bezbednost.

-FISA je izuzetno važna za našu vojsku, bez nje bi bezbednost bila ugrožena, naveo je Tramp u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social, dodajući da američke snage moraju da ostanu u stanju da brzo identifikuju i neutrališu pretnje po SAD i njihove građane.

Tramp je naveo i da radi sa predsedavajućim Predstavničkog doma Majklom Džonsonom, kao i sa kongresmenima Džimom Džordanom i Rikom Krofordom, na usvajanju produženja bez dodatnih izmena kroz Predstavnički dom ove nedelje.

On je pozvao republikance da ostanu jedinstveni i podrže proceduralno glasanje kako bi se omogućilo razmatranje zakonskog predloga.

Dodao je da je taj sistem, prema njegovim rečima, korišćen i tokom izbora 2020. godine, ali da je uprkos tome spreman da podrži njegovo produženje u interesu države.

Američki predsednik je ocenio da je FISA 702 od suštinskog značaja za vojsku, navodeći da je, kako tvrdi, doprinela uspehu američkih operacija u inostranstvu, uključujući Venecuelu i Iran.

On je naglasio da mu je više vojnih zvaničnika potvrdilo da je ovaj mehanizam "vitalan" za operacije američkih oružanih snaga.

Tramp je dodao da je njegova administracija od početka mandata sprovela reforme kako bi se, kako je naveo, istovremeno obezbedila nacionalna bezbednost i zaštita ustavnih prava građana.

Kako se pojašnjava na zvaničnoj internet stranici američke Nacionalne obaveštajne službe, član 702 omogućava američkim obaveštajnim službama da prikupljaju, analiziraju i dele obaveštajne podatke i "ciljaju" strance van SAD kako bi prikupile podatke o nacionalnoj bezbednosti.

Tanjug

