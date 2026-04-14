Fudbal

Kraj jedne ere: Mesi ostao bez trenera i svog dobrog prijatelja

Filip Milošević

14. 04. 2026. u 20:35

Argentinac Havijer Maskerano više neće sarađivati sa dugogodišnjim prijateljem iz reprezentacije i Barselone Lionelom Mesijem jer je objavljeno da 41-godišnjak više nije trener Intera iz Majamija.

Крај једне ере: Меси остао без тренера и свог доброг пријатеља

Foto: ELSA / Getty images / Profimedia

Argentinski stručnjak objavio je da se iz ličnih razloga povlači sa kormila kluba, samo godinu dana nakon što je ekipu predvodio kroz najuspešniju sezonuu istoriji.

Zajedno sa Maskeranom odlazi i ceo njegov stručni štab, a ulogu prvog trenera odmah preuzima Giljermo Ojos. Reč je o čoveku koji je do sada u Majamiju obavljao funkciju sportskog direktora, a svojevremeno je radio i u Barseloni B.

