Kraj jedne ere: Mesi ostao bez trenera i svog dobrog prijatelja
Argentinac Havijer Maskerano više neće sarađivati sa dugogodišnjim prijateljem iz reprezentacije i Barselone Lionelom Mesijem jer je objavljeno da 41-godišnjak više nije trener Intera iz Majamija.
Argentinski stručnjak objavio je da se iz ličnih razloga povlači sa kormila kluba, samo godinu dana nakon što je ekipu predvodio kroz najuspešniju sezonuu istoriji.
Zajedno sa Maskeranom odlazi i ceo njegov stručni štab, a ulogu prvog trenera odmah preuzima Giljermo Ojos. Reč je o čoveku koji je do sada u Majamiju obavljao funkciju sportskog direktora, a svojevremeno je radio i u Barseloni B.
Preporučujemo
Komentari (0)