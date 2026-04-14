Neizvesnost nas ubija: Kapetan broda nasukanog u Persijskom zalivu

POSADA je u neizvesnosti usred oprečnih izjava Irana i SAD u vezi sa Ormuskim moreuzom, rekao je Raman Kapur za RT.

Kapetan jednog od civilnih brodova nasukanih u Persijskom zalivu rekao je za RT u ekskluzivnom intervjuu da njegova posada već više od mesec dana propada u neizvesnosti, jer je Ormuski moreuz uglavnom zatvoren za plovidbu.

Oko 25% svetske pomorske trgovine naftom prolazilo je kroz strateški važan plovni put pre početka američko-izraelske agresije na Iran krajem februara, prema podacima Međunarodne agencije za energiju.

Tokom vikenda, predsednik SAD Donald Tramp je najavio da će američka mornarica „početi proces blokade svih brodova koji pokušavaju da uđu ili napuste Ormuski moreuz“ nakon neuspešnih razgovora sa iranskim predstavnicima u Islamabadu. Američko Ministarstvo rata je kasnije pojasnilo da će se mera primenjivati na sav pomorski saobraćaj koji ulazi i izlazi iz iranskih luka, počev od 13. aprila.

Govoreći za RT u utorak, kapetan je rekao da je njegov brod koji prevozi naftu „nasukan ovde u Persijskom zalivu otkako je rat počeo“.

Kapetan, koji je odbio da otkrije ime svog broda i tačnu lokaciju zbog bezbednosnih razloga, opisao je za RT kako njegova posada nedeljama pati od anksioznosti, „razmišljajući o svojim porodicama“.

Sve ovo vreme posada čeka obaveštenje od kompanije koja upravlja brodom o tome „kada da ode odavde, gde da se pomeri“, objasnio je.

-Neizvesnost nas zaista sve ubija, rekao je kapetan, dodajući da se posada oseća „bespomoćno“.

Kapur je rekao za RT da situaciju dodatno pogoršava činjenica da „dva različita entiteta [Iran i SAD] blokiraju“ moreuz i „stalno menjaju izjave“ o obimu blokade.

-Molimo vas da poslušate naš glas - mi smo samo mornari, mi nismo vojnici... mi održavamo svet u pokretu, dodao je Kapur u emotivnoj molbi svim stranama u sukobu.

-Molimo se da... zdrav razum prevlada, zaključio je kapetan.

