Amerikanci imaju novu metu: CENTCOM objavio broj ranjenih vojnika

PREMA podacima Centralne komande SAD (CENTCOM) od utorka, u borbenim dejstvima je ranjeno 399 vojnika, od kojih se 354 vratilo na dužnost. Troje vojnika se trenutno smatra teško ranjenima.

Vojska je pre više od nedelju dana saopštila da su do ponedeljka, 6. aprila, povređena 373 pripadnika službe. Portparol je pojasnio da je taj broj zapravo trebalo da iznosi 381, a do naknadnog povećanja je došlo zbog zakasnelih simptoma i prijavljivanja traumatskih povreda mozga.

SAD IMAJU NOVU METU: NUDE 10 MILIONA ZA VOĐU KATAIBA HEZBOLAHA!

Američki Stejt department ponudio je nagradu od 10 miliona dolara za informacije o Ahmadu al-Hamidaviju, vođi grupe Kataib Hezbolah.

U objavi na mreži X u utorak, Stejt department je naveo da je ova milicija, koju podržava Iran, „odgovorna za napade na američke diplomatske objekte u Iraku, kidnapovanje američkih državljana i ubistva nevinih iračkih civila“.

-Pomozite nam da zaustavimo nasilje. Pomozite nam da zaustavimo al-Hamidavija. Pošaljite nam informacije, saopštio je Stejt department.

Kataib Hezbolah je pre dve nedelje u Iraku kidnapovao američku novinarku Šeli Kitlson, koja je oslobođena nedelju dana kasnije.

