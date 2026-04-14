Navijači u šoku: FIFA donela neverovatnu odluku za Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026.

Najnovije vesti iz fudbala su neverovatne.

Evo kako je o tome javnost obavestio američki portal "Atletik", pišući perom Adama Kraftona o neverovatnoj odluci o cenama prevoza i parkinga za mečeve ovogodišnjeg Mundijala.

Primer koji je koristio je onaj vezan za "Žilet stadion" i grad Boston:

"Bostonski komitet domaćina Svetskog prvenstva objavio je da će tokom šampionata planete obezbediti autobuski prevoz do i od stadiona Žilet — za šta će putnicima naplaćivati 95 dolara po sedištu.

Ranije ovog meseca, Transportna uprava zaliva Masačusets (MBTA) potvrdila je da namerava da učetvorostruči svoje uobičajene cene povratne karte za voz od centra Bostona do stadiona Žilet tokom Svetskog prvenstva 2026. godine. Ovo je povećalo cenu povratne karte za voz sa 20 dolara za NFL utakmice u kojima učestvuju Nju Ingland Pejtriotsi, na 80 dolara za putovanje od 27 milja tokom Svetskog prvenstva.







Karte se moraju kupiti unapred i potrebna je važeća karta za utakmicu Svetskog prvenstva istog dana da bi se ukrcali", piše pomenuti medij.

Posle još nekih detalja o ovoj temi, tekst se nastavlja i sledećim informacijama:



"FIFA, čiji je predsednik Đani Infantino predvideo 11 milijardi dolara prihoda od ovog turnira, uzima sve prihode od prodaje karata, ugovora o prenosu, sponzorstva na stadionu, pa čak i zvaničnih parking naknada tokom takmičenja.



Zvanična FIFA parking mesta za utakmice na stadionu Žilet koštaju 175 dolara za automobile (uključujući parking za osobe sa invaliditetom) tokom grupne faze, a cena raste na 220 dolara za utakmicu osmine finala i 270 dolara za četvrtfinale.

Za veća vozila, cena je 600 dolara tokom mečeva po grupama, 780 dolara u osmini finala i 980 dolara u četvrtfinalu".

Inače, pomenuti sportski objekat, koji prima 65.000 gledalaca i na kome igraju pomenuti NFL klub Pejtriotsi, ali i fudbalskim tim Nju Ingland Revolušna, biće domaćin sedam mečeva Mundijala, uključujući i po jednu utakmicu osmine finala i jedno četvrtfinale.

Stadion je u vlasništvu je Kraft grupe, na čijem je čelu multimilijarder Robert Kraft.

