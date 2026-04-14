Blokada Ormuza ne slabi Iran: Novi vojni kapaciteti iznenadiće protivnike

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

14. 04. 2026. u 17:06

IRAN neće biti pogođen američkom blokadom Ormuskog moreuza, jer ima više od osam kilometara kopnenih i morskih granica, ocenio je ministar unutrašnjih poslova Eskandar Momeni.

Блокада Ормуза не слаби Иран: Нови војни капацитети изненадиће противнике

Foto: Tanjug/AP/Vahid Salemi

Momeni je naložio zvaničnicima u iranskim pograničnim provincijama da olakšaju uvoz osnovne robe kako bi neutralisali pretnju pomorske blokade, navodi se u saopštenju.

IRGC: Novi vojni kapaciteti iznenadiće neprijatelja

Iranska revolucionarna garda upozorila je da će, ako se rat protiv Irana nastavi, novi vojni kapaciteti iznenaditi neprijatelja.

Portparol IRGC-a Hosein Mohebi je rekao da još uvek "nisu otkrili mnoge njihove kapacitete.

"Ako se rat nastavi, otkrićemo kapacitete o kojima neprijatelj nema predstavu. Predstavićemo metode borbe kojima neprijatelj neće imati značajan kapacitet da se suprostavi našim novim pristupima", rekao je.

