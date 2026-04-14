Sati čekanja na granici između BiH i Crne Gore: Trebinje i Herceg Novi traže hitne mere

IAKO je otvaranje integrisanog graničnog prelaza između Trebinja i Herceg Novog trebalo da donese brži protok putnika i lakši dolazak do mora, praksa je pokazala suprotno - višesatna čekanja tokom letnje sezone i dalje su jedan od najvećih problema.

Na to su ukazali gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić i predsednik Opštine Herceg Novi Stevan Katić nakon sednice Mešovite komisije BiH i Crne Gore u sedištu GP u Trebinju.

Kako je istaknuto, integrisani prelaz na Zupcima nije rešio problem gužvi, koji traje godinama, a tokom prošlog leta čekanja su često trajala i po nekoliko časova.

Ćurić je naglasio da su nadležnim institucijama obe države upućeni konkretni predlozi kako bi se ubrzao protok putnika, posebno u periodima pojačanog saobraćaja.

- To je problem koji traje. Integrisani prelaz nije rešio ono što smo imali ranije. Predložili smo da se tokom letnjih meseci kada se očekuje veći broj prelazaka definiše poseban režim rada, kako bi građani brže prelazili granicu - rekao je Ćurić.

Dodao je da je jedan od zahteva i pojednostavljena kontrola autobusa, odnosno prilagođavanje sistema kontrole praksi koja već postoji u Crnoj Gori. Takođe, Trebinje i Herceg Novi spremni su da, ukoliko bude potrebno, finansijski pomognu angažovanje dodatnog broja službenika u periodima najvećih gužvi, poput praznika i turističke sezone.

Predlog JEDAN od predloga koji je razmatran jeste i da se tokom turističke sezone omogući prelazak svih putnika na graničnom prelazu Aranđelovo/Nudo, ali će o toj inicijativi biti potrebno dodatno razgovarati, jer zahteva ispunjavanje određenih tehničkih i bezbednosnih uslova.

S druge strane, Katić je istakao da je rešavanje ovog problema zajednički interes oba grada, ali i dve države.

- Prošlogodišnje slike višesatnih čekanja bile su neprihvatljive. Naš cilj je da omogućimo brži prelazak granice, pre svega, našim sugrađanima - rekao je Katić.