EVROPA ZABORAVILA HOLOKAUST? Netanjahu žestoko udario: Branimo svet od varvarstva – rat, optužbe i upozorenja koja lede krv (VIDEO)

IZRAEL je juče počeo da obeležava Dan sećanja na Holokaust, a glavna komemoracija u Jad Vašemu je unapred snimljena zbog tekućih neprijateljstava sa Iranom i Hezbolahom u Libanu. U svom govoru, premijer Benjamin Netanjahu je oštro kritikovao Evropu, rekavši da je „pogođena dubokom moralnom slabošću“ i da Izrael sada brani kontinent „koji je toliko zaboravio na Holokaust“, izveštava „Tajms of Izrael“.

Netanjahu: Branimo civilizaciju od varvarstva

Optužio je Evropu da „gubi kontrolu nad sopstvenim identitetom, svojim vrednostima i svojom odgovornošću da brani civilizaciju od varvarstva“.

„Imaju mnogo toga da nauče od nas“, rekao je premijer, „posebno važnu lekciju o jasnoj moralnoj razlici između dobra i zla, koja u trenucima istine zahteva da se ide u rat za ono što je dobro, za život. Izrael, s druge strane, ne zaboravlja ovu večnu odgovornost“.

„Zajedno sa SAD i drugim zemljama sa kojima stvaramo saveze o kojima će se tek govoriti, branimo sebe – a samim tim i ceo svet“, rekao je, dodajući da „Izrael stoji sa Sjedinjenim Američkim Državama na čelu slobodnog sveta“.

Rekao je da su dve zemlje „zadele razarajući udarac zlom režimu u Iranu“ u zajedničkim operacijama prošle godine. „Da nismo delovali protiv iranskih nuklearnih, raketnih i drugih vojnih ciljeva“, dodao je Netanjahu, „imena Natanz, Fordov, Isfahan i Parčin bi se verovatno pamtila sa večnim užasom, baš kao Aušvic, Treblinka, Majdanek i Sobibor“.

אם לא היינו פועלים בזמן - איספהאן, נתנז, פורדו ובושאר - היו נזכרים כמו מחנות ההשמדה אושוויץ, מיידנק וסוביבור.



— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 13, 2026

Hercog: Nismo se digli iz pepela da bismo bili uništeni podelom

Predsednik Isak Hercog je u svom obraćanju pozvao na nacionalno jedinstvo, rekavši da se Izrael nije digao iz pepela Holokausta samo da bi ga progutao plamen podela. Svoj govor je isprepleo oko priče o Magdi Barac, preživeloj Holokausta, i njenom praunuku, Asafu Kafriju, vojniku IDF-a.

Kafri je poginula u borbama u Gazi prošle godine, a Barac je saznala za smrt svog praunuka dok je posećivala bivši koncentracioni logor Bergen-Belzen, gde je i sama patila tokom Holokausta. Ubrzo nakon toga je preminula.

„Razdvajalo ih je tačno 70 godina“, rekao je Hercog, „ali ih je ujedinjavao jedan duh – duh heroizma, posvećenosti i odlučnosti; duh borbe za jedini dom našeg naroda, Državu Izrael.“

Osvrćući se na aktuelne vojne operacije, Hercog je upozorio na stalne pretnje Irana i savezničkih grupa i pozvao svetske lidere da pređu sa reči na odlučne akcije protiv antisemitizma „pre nego što bude prekasno“.

Zaključio je da će Izrael nastaviti da čuva sećanje na Holokaust za buduće generacije, čak i nakon što poslednji preživeli preminu.

Sirene i komemoracije širom zemlje

Dan sećanja na Holokaust u Izraelu, poznat kao Jom Hašoa, počeo je sinoć i završiće se večeras. Obeležava se zvaničnim komemoracijama i dvominutnom sirenom tokom koje život u većem delu zemlje staje. Dan, koji takođe obeležava godišnjicu ustanka u Varšavskom getu, odvojen je od Međunarodnog dana sećanja na Holokaust, koji se obeležava u januaru, na godišnjicu oslobođenja Aušvica.

Iako je centralna ceremonija u Jad Vašemu ove godine bila unapred snimljena zbog osetljive bezbednosne situacije, lokalne komemoracije i brojna manja okupljanja u domovima gde preživeli dele svoje priče održaće se širom zemlje.

Danas će oko 50 preživelih Holokausta predvoditi godišnji Marš živih u bivšem koncentracionom logoru Aušvic, zajedno sa preživelima nedavnih antisemitskih terorističkih napada iz Sjedinjenih Država, Ujedinjenog Kraljevstva i Australije.

U čast Dana sećanja, gradske vlasti Jerusalima osvetlile su zidine Starog grada projekcijama žute zvezde, zajedno sa svećama sećanja i rečima „Setite se“ i „Nikada ne zaboravite“. Prema podacima Centralnog zavoda za statistiku, u glavnom gradu živi približno 6.900 preživelih Holokausta, od ukupno 111.000 koliko ih je bilo u Izraelu početkom 2026. godine.



