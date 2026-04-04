"IZRAELSKI DIPLOMATSKI OBJEKTI POSTAJU LEGITIMNA META" Teheran obećao odmazdu Tel Avivu
VISOKI vojni portparol Irnaa izdao je oštro upozorenje da će svaki napad na iranske diplomatske misije izazvati brzu i snažnu odmazdu, a svi diplomatski objekti povezani sa Izraelom u regionu proglašeni su legitimnim metama
Portparol Centralnog štaba iranske vojske Hatam al-Anbija upozorio je na bilo kakvu agresiju usmerenu na iranske diplomatske objekte, naglašavajući da bi takve akcije izazvale odlučan odgovor.
U saopštenju u subotu, portparol je ponovio prethodno upozorenje i osvrnuo se na „bolesni i opadajući cionistički režim“, navodeći da bi svaki napad na iranske ambasade ili diplomatske centre doveo do odmazdnih udara.
Prema navodima, sve diplomatske misije povezane sa izraelskim režimom u regionu smatraće se legitimnim metama iranskih oružanih snaga. Portparol je dalje naglasio da će Iran reagovati na svoja upozorenja brzinom i intenzitetom, ističući ozbiljnost pretnje i spremnost vojske zemlje da odgovori.
(Tasnim)
BONUS VIDEO: Oštećena ambasada Srbije u Teheranu u bombardovanju
