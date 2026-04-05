NAJNOVIJE INFORMACIJE O POKUŠAJU DIVERZIJE U KANJIŽI: Javnosti se obratio šef VBA

POVODOM slučaja u Kanjiži javnosti se obratio šef VBA Đuro Jovanić.

- Ovo je bila izuzetno uspešna akcija srpskih bezbednosnih službi. Mesecima smo ukazivali vrhovnom komandantu, predsedniku Aleksandru Vučiću, kao i državnom rukovodstvu, da do nečega kao što je ovo danas može doći. Da budem iskren, naišli smo na skepticizam, neodobravanje, neslaganje. Kao i u slučaju kada smo morali da prezentujemo relevantne pokazatelje da može doći do ugrožavanja gasne infrastrukture. Naravno, državno rukovodstvo, koje vodi računa je reklo da je to izuzetno skupo, ali pored toga izuskuje i ogromna naprezanja za pripadnike Vojske - kazao je on.

Ističe da je današnjoj akciji prethodio dobar operativni rad na terenu i dobra razmena informacija s drugim službama.

- Raspolagali smo podacima da će lice iz grupe migranata, vojno sposobno, pokušati da izvrši diverziju na gasnoj infrastrukturi - rekao je on.

To lice će sigurno biti privedeno, obećao je Jovanić.

- Danas smo pronašli: eksploziv posebno pakovan, hermetički zatvoren, detonatorske kapisle posebno primremljene i upakovane za transport, kao i detonirajući štapin i pogodan alat i pribor za pripremu ovog eksploziva za izvršenje diverzije. Otkriću vam detalj iz istrage, po oznakama na eksplozivu se vidi da je proizveden u SAD - kazao je on.

Podsećamo u rejonima sela Velebit, Trešnjevac i Vojvoda Zimonjić na osnovu naloga Višeg javnog tužilaštva u Subotici, izvršena je blokada i pretres terena na navedenim lokacijama.

U akciji su učestvovali pripadnici Uprave kriminalističke policije, Kriminalističko-istražne grupe Vojne policije, pripadnici 72. brigade za specijalne operacije, Bezbednosno-informativne agencije i Vojnobezbednosne agencije.

Tom prilikom pronađena je veća količina eksplozivnih sredstava, kao i predmeti i alati neophodni za njihovu pripremu i upotrebu. Sumnjivi predmeti locirani su u neposrednoj blizini gasovoda, odnosno gasne infrastrukture koja povezuje Republiku Srbiju i Mađarsku.

Nadležno Više javno tužilaštvo je izvršilo uviđaj i navedeno delo je pravno kvalifikovano kao krivično delo iz člana 348. Krivičnog zakonika – nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, stav 3 u vezi sa stavom 2, imajući u vidu da je reč o većoj količini sredstava velike razorne moći, u sticaju sa krivičnim delom iz člana 313. Krivičnog zakonika – diverzija, i to u pokušaju.