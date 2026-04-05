REMEK-DELO KOJE NE BLEDI: Zašto je Zefirelijev „Isus iz Nazareta” i dalje nedostižan

Skoro pola veka nakon premijere, ostvarenje italijanskog maestra ostaje najupečatljiviji filmski prikaz Hristovog života, spajajući holivudski sjaj sa dubokom hrišćanskom duhovnošću.

U susret najvećem hrišćanskom prazniku, Vaskrsu, kada se vernici širom sveta molitveno prisećaju stradanja i slavnog vaskrsenja Gospoda Isusa Hrista, jedno filmsko ostvarenje decenijama se izdvaja kao nezaobilazni praznični klasik. Reč je o kultnioj mini-seriji „Isus iz Nazareta” (1977) u režiji velikog Franka Zefirelija (Franco Zeffirelli),

Činjenice o filmu Trajanje: Film je zapravo mini-serija u trajanju od oko 382 minuta (više od šest sati programa).

Robert Pauel (Robert Powell): Glumac je tokom snimanja gotovo prestao da trepće kako bi njegov pogled izgledao što prodornije i nadljudskije. O ovoj životnoj ulozi kasnije je rekao: „Nadam se da će Isus biti poslednji u nizu stvarnih ljudi koje sam igrao. Nakon ovoga, ne želim više da tumačim stvarne ličnosti, jer posle Hrista sve ostalo deluje sićušno.”

Priznanje crkve: Ostvarenje je dobilo zvaničan blagoslov Vatikana, a Franko Zefireli (Franco Zeffirelli) je tesno sarađivao sa brojnim teolozima kako bi osigurao maksimalnu istorijsku i dogmatsku tačnost. Zbog dubokog poštovanja prema svetosti teme, delo su kao izuzetno autentično prihvatile i preporučile i ostale hrišćanske konfesije, uključujući Pravoslavnu crkvu i tradicionalne protestantske crkve, što je prava retkost za jednu biblijsku ekranizaciju.

koja i danas, gotovo pola veka nakon nastanka, predstavlja nedostižni „zlatni standard” biblijske ekranizacije. Zefireli nije samo režirao film – on je pred očima gledalaca izatkao vizuelnu molitvu koja savršeno premošćuje jaz između holivudskog spektakla i najdubljeg, iskrenog verskog zanosa.

Zefirelijev Isus: Između čoveka i Boga

Maestro Franko Zefireli, prepoznatljiv po istančanom osećaju za estetiku i dubokoj privrženosti hrišćanskoj tradiciji, Isusa je prikazao na jedinstven način – kao figuru koja istovremeno zrači nezemaljskim mirom i dubokom ljudskom empatijom. Umesto suvoparnog istorijskog prikaza, Zefirelijev Hristos je blizak i pristupačan, a opet strašan u svojoj božanskoj misiji. Reditelj je insistirao na atmosferi koja evocira klasično slikarstvo renesansnih majstora, gde svaki kadar, osvetljenje i pažljivo građena kompozicija imaju za cilj da posmatrača uvedu u stanje kontemplacije. Njegova vizija nije bila da šokira naturalističkom brutalnošću, već da očara istinom Jevanđelja, što ovo ostvarenje čini duhovnim putokazom koji oplemenjuje svakog gledaoca.

Lice koje je postalo sinonim za Spasitelja

Glavna snaga filma počiva u antologijskoj interpretaciji britanskog glumca Roberta Pauela (Robert Powell), koji je za ovu ulogu odabran gotovo sudbinski. Zanimljiv je podatak da je Pauel prvobitno konkurisao za ulogu Jude Iskariotskog, ali je Zefireli, ugledavši njegove gotovo hipnotišuće prodorne plave oči, momentalno znao da je pronašao svog Hrista. Pauel je tokom snimanja bio na rigoroznoj dijeti kako bi postigao autentičan, asketski izgled, a njegova gluma je ostala toliko upečatljiva da je za generacije gledalaca širom planete njegov lik postao prva i jedina vizuelna asocijacija na Isusa. Uz njega, film krasi fascinantna „all-star” postava kakva se retko sreće u istoriji kinematografije: En Bankroft (Anne Bancroft) kao Marija Magdalena, Lorens Olivije (Laurence Olivier) kao Nikodim, Kristofer Plamer (Christopher Plummer) kao Irod Antipa i Entoni Kvin (Anthony Quinn) kao Kajafa. Svako od ovih glumačkih imena donelo je težinu i dostojanstvo dostojno teme kojom se ovo kapitalno delo bavi.

Jugoslovenski fenomen: Poslednji čin jedinstva JRT-a

Posebno poglavlje u istoriji ovog filma na našim prostorima zauzima njegova neverovatna popularnost u vreme Jugoslovenske radio-televizije (JRT). Za starije generacije, „Isus iz Nazareta” predstavlja simbol jednog vremena – bio je to poslednji kapitalni filmski projekat prikazan u okviru zajedničke programske šeme pre konačnog raspada države. Zahvaljujući specifičnoj razmeni unutar tadašnje mreže republičkih i pokrajinskih TV centara, seriju je premijerno emitovala TV Novi Sad, što je u tadašnjoj jugoslovenskoj javnosti izazvalo nezapamćeno interesovanje. U eri kada su verski sadržaji bili prava retkost na malim ekranima, Zefirelijevo remek-delo okupilo je milione gledalaca svih veroispovesti ispred televizora, ostavši upamćeno kao svojevrsni poslednji čin profesionalnog i kulturnog zajedništva nekadašnje zajedničke medijske mreže.

Digitalni sjaj i praznična tradicija

Za savremene gledaoce koji teže najvišim vizuelnim standardima, restaurisana digitalna verzija filma donosi potpuno novo iskustvo. Napredna tehnologija udahnula je nov život kadrovima snimanim na autentičnim lokacijama u Maroku i Tunisu, naglašavajući pažljivo birane boje i teksture koje je Zefireli maestralno dizajnirao. Kao i svake godine, ovaj klasik ostaje centralni deo vaskršnjeg programa u mnogim zemljama. Posebno je zanimljivo da će ove godine, tokom Velike sedmice, film tradicionalno biti emitovan na čuvenom grčkom kanalu Antena (ANT1), koji decenijama neguje običaj prikazivanja ovog ostvarenja uoči Vaskrsa. Za gledaoce u Srbiji i dijaspori značajna je informacija da ovaj program mogu pratiti uživo i putem interneta, preko zvaničnog veb-portala ili aplikacije pomenute televizije (ant1news.gr), što omogućava da se u autentični praznični ambijent uključe iz bilo kog kutka sveta. Za one koji preferiraju ’kućni bioskop’, digitalno restaurisano izdanje dostupno je u visokoj (HD) rezoluciji na vodećim svetskim platformama poput ’Amazon prajm videa’ (Amazon Prime Video) i ’Epl TV-a’ (Apple TV), dok se u standardnom kvalitetu film može pronaći i na servisu Jutjub (YouTube).

Više od filma – večnost na ekranu

U danima vaskršnjeg posta i duhovne pripreme za Praznik nad praznicima, „Isus iz Nazareta” nije samo vrhunska filmska produkcija, već duboko iskustvo koje nas podseća na samu suštinu hrišćanstva – žrtvu, praštanje i nepokolebljivu nadu u vaskrsenje. Franko Zefireli je uspeo u onome što mnogima pre i posle njega nije pošlo za rukom: snimio je delo koje je podjednako estetski savršeno i duhovno snažno. Ako ove praznične dane želite da provedete uz sadržaj koji istinski oplemenjuje duh, povratak ovom bezvremenom remek-delu je najlepša preporuka koju možete pružiti sebi i svojim bližnjima.