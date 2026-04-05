"OTKRIĆU VAM DETALJ IZ ISTRAGE": Eksploziv za diverziju u Kanjiži proizveden u SAD
DIREKTOR VBA general potpukovnik, Đuro Jovanić, obratio se medijima povodom pronalaska eksploziva kod Kanjiže.
- Danas smo pronašli: eksploziv posebno pakovan, hermetički zatvoren, detonatorske kapisle posebno primremljene i upakovane za transport, kao i detonirajući štapin i pogodan alat i pribor za pripremu ovog eksploziva za izvršenje diverzije. Otkriću vam detalj iz istrage, po oznakama na eksplozivu se vidi da je proizveden u SAD - kazao je on.
