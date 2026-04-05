POGLEDAJTE - AMERIKANCI BOMBARDOVALI SVOJE AVIONE: Vrednost svakog lovca bila je 100 miliona dolara (VIDEO)
VREDNOST svakog američkog aviona koji je Amerika sama bombardovala u Iranu bila je 100 miliona dolara.
Američki zvaničnici nisu precizirali zašto su avioni MC-130J bili „u teškom položaju“: Avioni su opremljeni naprednim senzorima za zaštitu od sistema PVO, uključujući i sisteme za toplotno traganje.
Mediji su ranije javili da su dva transportna aviona stigla u Iran radi prevoza specijalnih snaga tokom operacije spasavanja pilota F-15. Oni su uništeni od strane svojih snaga kako ne bi pali u ruke Iranaca.
F-15 Eagle je legendarni američki borbeni avion sa impresivnim borbenim skorom od 104-0 u vazdušnim borbama, što ga čini jednim od najuspešnijih lovaca u istoriji. Njegova vrednost leži u velikoj brzini nosivosti oružja i modernoj elektronici, a verzija F-15EX predstavlja vrhunac ove platforme.
Ključne karakteristike i vrednost F-15:
Vazdušna nadmoć: F-15 je dizajniran za sticanje potpune prevlasti u vazdušnom prostoru.
Borbeni skor: Nikada nije oboren u vazdušnoj borbi protiv drugog aviona (104-0), ako izuzmemo „prijateljsku vatru“ i nedavno obaranje 3 aviona u jednom danu od strane kuvajtskog F-18.
Brzina i performanse: Najveća brzina prelazi 2600 km/h, dok je borbeni dolet oko 1967 km/h.
Troškovi po satu leta za F-15 su takođe visoki i iznose približno 30.000 do 40.000 dolara, što ga čini jednim od skupljih aviona za održavanje.
Moderna verzija (F-15EX): Najnovija varijanta, F-15EX Eagle 2, nudi napredne sisteme elektronskog ratovanja i veću nosivost oružja.
Raznovrsnost: Pored uloge lovca, verzije kao F-15E Strike Eagle su visoko efikasne u napadima na ciljeve na zemlji.
Iako su se pojavile informacije o obaranju aviona F-15 u novijim sukobima, njegova istorijska vrednost i sposobnosti ostaju veoma visoke.
sputnikportal.rs
IRANSKI KOMANDOSI PRONAŠLI PILOTA F-35: Zavarali trag Amerikancima i uhapsili ga
ISLAMSKA revolucionarna garda (IRGC) locirala je i privela pilota oborenog američkog lovca F-35 tokom operacije potrage, javlja iranska agencija Nur njuz.
