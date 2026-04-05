Svet

POGLEDAJTE - AMERIKANCI BOMBARDOVALI SVOJE AVIONE: Vrednost svakog lovca bila je 100 miliona dolara (VIDEO)

Predrag Stojković

05. 04. 2026. u 17:14

VREDNOST svakog američkog aviona koji je Amerika sama bombardovala u Iranu bila je 100 miliona dolara.

Foto printskrin X/@JEGSpro

Američki zvaničnici nisu precizirali zašto su avioni MC-130J bili „u teškom položaju“: Avioni su opremljeni naprednim senzorima za zaštitu od sistema PVO, uključujući i sisteme za toplotno traganje.

Mediji su ranije javili da su dva transportna aviona stigla u Iran radi prevoza specijalnih snaga tokom operacije spasavanja pilota F-15. Oni su uništeni od strane svojih snaga kako ne bi pali u ruke Iranaca.

F-15 Eagle je legendarni američki borbeni avion sa impresivnim borbenim skorom od 104-0 u vazdušnim borbama, što ga čini jednim od najuspešnijih lovaca u istoriji. Njegova vrednost leži u velikoj brzini nosivosti oružja i modernoj elektronici, a verzija F-15EX predstavlja vrhunac ove platforme.

Ključne karakteristike i vrednost F-15:

Vazdušna nadmoć: F-15 je dizajniran za sticanje potpune prevlasti u vazdušnom prostoru.

Borbeni skor: Nikada nije oboren u vazdušnoj borbi protiv drugog aviona (104-0), ako izuzmemo „prijateljsku vatru“ i nedavno obaranje 3 aviona u jednom danu od strane kuvajtskog F-18.

Brzina i performanse: Najveća brzina prelazi 2600 km/h, dok je borbeni dolet oko 1967 km/h.

Troškovi po satu leta za F-15 su takođe visoki i iznose približno 30.000 do 40.000 dolara, što ga čini jednim od skupljih aviona za održavanje.

Moderna verzija (F-15EX): Najnovija varijanta, F-15EX Eagle 2, nudi napredne sisteme elektronskog ratovanja i veću nosivost oružja.

Raznovrsnost: Pored uloge lovca, verzije kao F-15E Strike Eagle su visoko efikasne u napadima na ciljeve na zemlji.

Iako su se pojavile informacije o obaranju aviona F-15 u novijim sukobima, njegova istorijska vrednost i sposobnosti ostaju veoma visoke.

sputnikportal.rs

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

TRAMP OTKRIO ČIME JE OBOREN F-15: Sumnjali smo na iransku zamku kad je pilot poslao poruku
Svet

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da su američke snage u početku sumnjale da je poruka člana posade oborenog aviona F-15, koji je preživeo pad aviona u Iranu, bila pokušaj da se američka vojska namami u zamku nakon što je sa terena primljena neobična radio-poruka, pre nego što je on uspešno spasen u operaciji specijalnih snaga.

05. 04. 2026. u 22:11

Politika
Tenis
Fudbal