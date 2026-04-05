PARTIZAN NE UME SA IGRAČEM VIŠE: Novi kiks crno-belih u Superligi, Čukarički uzeo bod u Humskoj (FOTO)

PARTIZAN je opet razočarao! Crno-beli su odigrali nerešeno sa Čukaričkim - 0:0 u Humskoj u 29. kolu Superlige Srbije i tako propustili priliku da se vrate na drugo mesto na tabeli.

FOTO: ATA images

Ekipi koju trenira Srđan Blagojević nije pomoglo ni to što je celo drugo poluvreme imala igrača više pošto je u 40. minutu drugi žuti karton dobio Andreja Stojanović.

Partizan nije pobedio ni prošlo kolo. U Lučanima je protiv Mladosti odigrao je 1:1, a i tad je od 35. minutu bio brojčano jači na terenu. Takođe, u prvom kolu drugog dela sezone remizirao je - 0:0 sa niškim Radničkim koji je isto bio sa desetoricom na terenu od 37. minuta.

Napadao je domaćin, ali nije napravio mnogo pravih prilika. Uglavnom su to bili pokušaji iz daljine, a najbolju šansu u drugom delu meča imao je Ognjen Ugrešić čiji udarac glavom u 86. minutu je završio pored stative.

Najbolju šansu nije iskoristio Vanja Dragojević. Njegov udarac iz 10. minuta je zustavila stativa.

Gosti nisu puno pretili, posebno od kad su ostali sa 10 igrača na terenu, ali srećni su zbog krajnjeg ishoda jer su matematički obezbedili plej-of kolo pre kraja.

Vredi pomenuti da je ovo bila još jedna utakmica u kojoj Partizan nije dao gol u drugom poluvremenu. Na svim mečevima prolećnog dela sezone je tako bilo, osim u prošloj rundi u Lučanima kad je pogodio Sebastijan Polter.

Crno-beli su posle ovog kiksa treći na tabeli sa 58 bodova, Vojvodina je druga se 59. "Brđani" su na poziciji sedam sa 39.

Ekipa iz Humske u četvrtak u 30. kolu gostuje Novom Pazaru, dok će Čukarički dočekati kragujevački Radnički.

Partizan - Čukarički 0:0

Stadion: FK Partizan. Gledalaca: oko 4.000. Sudija: Danilo Nikolić (Lovćenac). Crveni karton: A. Stojanović 40. minut (Čukarički).

PARTIZAN (4-2-3-1): Milošević – Roganović, Milić (od 84. Ugrešić), Mitrović, Đurđević (od 62. Milovanović) – Dragojević (od 62. Zahid), Zđelar – Sek (od 70. Natho), Vukotić, B. Kostić (od 46. Trifunović) – Polter.

ČUKARIČKI (4-2-3-1): Nikolić – Miletić, Tomović, Maiga, A. Stojanović – Sisoko (od 90+7. Abramušić), Mijailović – Mijović (od 46. Docić), Matijašević (od 46. L. Stojanović), Miladinović (od 86. Đoković) – Tedić (od 82. Đorđević).

Drugo poluvreme: Partizan - Čukarički 0:0

90+8' - Kraj utakmice!

90+5' - Probao je Zahid sa nekih 18 metara, ali opet dobro reaguje Nikolić koji je odbio loptu preko prečke.

90+3' - Morao je bolje i brže Zahid. Ostao je sam na desnoj strani, premišljao se šta da uradi, na kraju je bio izblokiran i propuštena je šansa da se promeni rezultat.

90' - Utakmica je produžena za sedam minuta.

86' - Tek što je ušao u igru odmah se našao u velikoj šansi Ognjen Ugrešić. Dobro ga je pronašao Trifunović, a mladi vezista je pokušao glavom. Nije imao sreće da se upiše u strelce jer je lopta otišla malo pored stative.

82' - Probao je i Natho slabijom levom nogom, ipak i sad je Nikolić reagovao, nije mu bilo teško jer je lopta išla direktno u njega.

77' - Centrirao je sa desne strane Trifunović, na drugoj stativi je loptu iz prve zahvatio Vukotić, ali je iz dobre pozicije šutirao visoko preko gola.

66' - Iz daljine je tukao Vukotić i opet je dobro reagovao Nikolić. U međeverenu su ušli Gajas Zahid i Mateja Milovanovića, a izašli su Vanja Dragojević i Vukašin Đurđević.

54' - Pokušavaju crno-beli da prave pritisak pred golom rivala, no nema pravih prilika, pa je rezultat i dalje nepromenjen.

FOTO: ATA images

47' - Još jedan korner su izveli gosti, ali nije bilo opasnosti po gol Đorđa Nikolića.

46' - Prvu promenu napravio je Srđan Blagojević. Utakmica je gotova za Bogdana Kostića, dok je na terenu Nemanja Trifunović. Menjao je i Marko Jakšić. Filip Matijašević i Lazar Mijović su okončali susret, a ušli su Lazar Stojanović i Marko Docić.

Prvo poluvreme: Partizan - Čukarički 0:0

45+3' - Kraj prvog poluvremena!

41' - Veliki problem za Čukarički. Ovaj tim će do kraja morati sa igračem manje, pošto je Andrija Stojanović zbog povlačenja Dembe Seka dobio drugi žuti karton.

FOTO: ATA images

20' - Bolje deluju crno-beli u prvih 20 minuta. Sek je dobio loptu u prostor, ipak brži je bio Nikolić i uspeo je da interveniše.

10' - Kakva je ovo prilika bila. Demba Sek je centrirao, a iz prve je šutirao Vanja Dragojević, no lopta je pogodila stativu.

6' - Prvu šansu imao je Stefan Milić. Šutirao je glavom, ali je odbranio Đorđe Nikolić. I da je štoper domaćih postigao gol bio bi poništen zbog ofsajda.

1' - Počela je utakmica u Humskoj!

Sastavi timova:

PARTIZAN (4-2-3-1): Milošević – Roganović, Milić, Mitrović, Đurđević – Dragojević, Zđelar – Sek, Vukotić, B.Kostić – Polter.

ČUKARIČKI (4-2-3-1): Nikolić – Miletić, Tomović, Maiga, Stojanović – Sisoko, Mijailović – Mijović, Matijašević, Miladinović – Tedić.

Uoči meča:

Izabranici Srđana Blagojevića bi se trijumfom vratili na drugu poziciju pred poslednje kolo i nema dileme da je i to jedan od motiva.

Takođe, žele i da se revanširaju "brđanima" za to što su ih u prvom delu sezone ubedljivo pobedili sa 4:1.

Sa druge strane Čukarički se bori za plej-of i pokušaće to ostvare na gostovanju vicešampionu Srbije.

Partizan je sad treći na tabeli sa 57 bodova, dok je ekipa sa Banovog brda na osmom mestu sa 38.

