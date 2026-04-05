ZA MIJINE VIŠE OD 222.000 DINARA: Akcija „Krofne iz bloka“ organizovana u centru Kikinde
Kikindski ogranak Humanitrane organizacije „Srbi za Srbe“ organizovao je na Vrbicu, akciju „Krofne iz bloka“ radi sakupljanja novca za pomoć devetočlanoj porodici Mijin iz Iđoša.
Cilj je da se pomogne Lindi Mijin, samohranoj majci osmoro dece, koja živi u trošnoj kući, zbog čega joj je najmlađa devojčica oduzeta sa svega sedam meseci i skoro tri godine nalazi se u hraniteljskoj porodici.
- Kikinđani su pokazali veliku humanost donirajući novac tako da smo za Mijine sakupili 222.320 dinara i 50 evra. Zadovoljni smo odzivom i nadamo se da će se rešiti materijalni poblemi ove višečlane porodice iz našeg komšiluka – kaže Borislav Naumović, iz kikindskog ogranka HO „Srbi za Srbe“.
Akciju za pomoć Lindi Mijin i njenoj deci „Srbi za Srbe“ pokrenuli su pre nekoliko meseci sa željom da im reši stambeni problem. To im je prevashodno važno, jer samo tako najmlađa devojčica može da se vrati u porodicu i da majka sa decom nastavi sigurniji život. Ona je preživela nasilje u porodici, pa je s decom napustila muža i sada ih sama izdržava. Deca pohađaju osnovnu školu, zdravi su i pristojni, pa su se u akciju pomoći uključili i građani Kikinde sa velikom željom da im preokrenu život na bolje.
